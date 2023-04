Più che una scoperta, una verità rivelata: perché Lorenzo Amoruso ha deciso di rompere il silenzio sulle ragioni delle fine della sua storia con Manila Nazzaro. Lo ha fatto in una serie di Stories Instagram in cui ha raccontato di come la decisione si sta la sua. Incalzato da una fan sull’intervista che Manila Nazzaro ha concesso a Verissimo ha spiegato: “Credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila”.



“Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”. Poi, sulla possibilità di un ritorno di fiamma spiega: “C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia. Ci siamo sentiti per telefono, ma non ci siamo praticamente mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo”.

Leggi anche: “Non dovevano dirmi certe cose”. Manila Nazzaro in lacrime, il dramma in diretta tv





Lorenzo Amoruso, la sua verità sulla rottura con Manila Nazzaro



E ancora: “Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro. Quando fai certe cose le fai perché hai voglia di farle. Non pensi a ciò che avverrà in futuro. Quando ho fatto quelle cose è perché mi facevano star bene”.



Quindi aggiunge: “Se poi dall’altra parte queste cose non vengono riconosciute, pazienza. Sono cose che non le fai per avere un riscontro dall’opinione pubblica, dal partner o con un secondo fine. Le fai perché è giusto punto”. Poi Lorenzo Amoruso ha spiegato le ragioni dietro la fine della sua storia con Manila Nazzaro. “Lei ha preso la decisione di lasciarmi”.



“C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso. Se sono ancora innamoratissimo? Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, ne tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”.