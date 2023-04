Manila Nazzaro in lacrime a “Oggi è un altro giorno“. L’ex miss Italia nonché ex concorrente del GF Vip Manila Nazzaro è stata ospite nella puntata di ieri, mercoledì 19 aprile, di Serena Bortone nel programma che va in onda nel pomeriggio di Rai 1. La donna dello spettacolo ha svelato dettagli inediti sulla vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Ad esempio ha rivelato che, a causa di una benda indossata per uno strabismo, da piccola i bulli la chiamavano Capitan Harlock.

Accanto a lei anche Laura Freddi e durante la trasmissione le due donne non hanno potuto fare a meno di crollare in lacrime dopo aver toccato un tema particolarmente delicato che riguarda moltissime donne: “Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare” ha dichiarato Manila Nazzaro che oggi è una mamma felice. L’affascinante donna dello spettacolo ha avuto due figli, Francesco Pio e Nicolas, nati dalla relazione col suo ex marito Francesco Cozza, ma durante la pandemia ha vissuto un momento terribile.

Leggi anche: “Le corna…”. Manila Nazzaro, la frecciatina dopo le voci sulla crisi con Lorenzo Amoruso





Lo strazio di Manila Nazzaro: “Ho perso il bambino”

“Sotto pandemia sono rimasta incinta, ma purtroppo ho perso il bambino, non aveva più battito – ha detto Manila Nazzaro visibilmente commossa – C’è ancora tanta difficoltà a raccontarlo. Noi donne portiamo una serie di pesi. I tabù sono sulle nostre spalle. C’è vergogna di parlare dell’aborto spontaneo. Come se noi non fossimo state in grado di portare avanti una vita umana. Poi è arrivata la decisione di scrivere un libro. Sono migliaia le donne che provano vergogna, che si sentono inadeguate. Questo è sbagliato, perché sono dolori profondi, ma di cui si può parlare“.

“Una donna si sente mamma dal primo test di gravidanza – le parole di Manila che stigmatizza certi luoghi comuni – Poi lo perdi e ti senti dire ‘vabbè tanto non era nato’… Intanto l’essere già mamma non compensa il dolore di perdere un altro figlio. A me i tabù mi hanno sempre fatto incavolare. Sto bene se combatto per i miei ideali. Non bisogna mai vergognarci. Pensiamo che raccontarlo e condividere aiuta. Parlarne è terapeutico ed è quasi un abbraccio. Sono ricordi che esistono ed esisteranno sempre. Quindi tanto vale parlarne e condividere ciò che è stato”.

Naturalmente anche Serena Bortone ha empatizzato con la sua ospite sottolineando come ci sia una sorta di tabù a riguardo: “Che brutto, è una cosa che capita a tante, è capitato a tante mie amiche però…”. Momenti di grandissima e comprensibile commozione che hanno creato un’atmosfera particolare nello studio di Oggi è un altro Giorno. Anche Laura Freddi, che ha vissuto lo stesso dramma, ha ammesso: “Ho avuto una scossa da qui a tutto il corpo“. Manila Nazzaro ha parlato anche della sua relazione, finita da poco, con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

“Perché l’ho dovuto lasciare”. Manila Nazzaro svela i fatti su Lorenzo Amoruso