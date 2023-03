Manila Nazzaro, fuori tutta la verità. Tanti i fan della coppia vip rimasti increduli non appena appresa la notizia del capolinea raggiunto. Ma dietro alla decisione definitiva esistono motivazioni che l’ex concorrente del GF Vip ha voluto spiegare per filo e per segno senza omettere alcun tipo di dettaglio. Manila Nazzaro ha fatto cadere il velo di Maya sul suo rapporto con Lorenzo Amoruso nel salotto televisivo di Verissimo.

La rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, tutta la verità davanti alle telecamere di Verissimo. La fine di una relazione rappresenta sempre un momento delicato, lo ben sa l’ex gieffina che ha deciso di raccontare tutto davanti alle telecamere del programma di Silvia Toffanin poco dopo le ultime indiscrezioni sull’ex coppia diffuse di recente dal settimanale “Chi”.

La rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: tutta la verità a Verissimo

A proposito della rottura di coppia, il settimanale Chi ha reso noto che “Manila Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia”. Ma la verità di Manila Nazzaro ha decisamente più ‘peso’. Queste le parole dell’ex gieffina rese note nel corso della lunga chiacchierata nel salotto televisivo più seguito dal pubblico italiano: “Questo nervosismo è dovuto al fatto che Lorenzo mi avvertiva lontana. I miei figli in casa hanno percepito la tensione”, ha raccontato Manila senza alcun filtro.

“Io li ho protetti da ogni tipo di situazione pesante. Loro devono fare le loro vite fuori dalle dinamiche di coppia. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito e anche i miei figli credevano che sarebbe sempre stato presente. Però ho bisogno di prendere in mano la mia vita e decidere come e quando essere felice. Ha provato a riconquistarmi, ma non è il momento. Non è giusto per nessuno dei due. Quando arrivo ad un punto è perché ci sono arrivata dopo un iter lungo e doloroso. ormai è un punto di non ritorno. Mi fa più male pensare di dover ricominciare. Qualcosa si è rotto e qualche pezzo si è staccato e non ci si riesce più a ricongiungere. Non penso proprio sia possibile”, ammette ancora l’ex gieffina.

Manila Nazzaro non ha voluto nascondere il suo stato d’animo: “Mi sento confusa perché devo ricominciare. Però ricominciare è l’inizio di qualcosa di più bello. Vivo tutto con ottimismo adesso. Le storie finiscono e l’importante è non sentirsi soli. Io ho i miei figli, la mia famiglia. Avevo bisogno di essere illuminata e non di essere completata”, chiosa l’ex gieffina.