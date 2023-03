Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la verità sulla crisi viene fuori. IL settimanale “Chi” ha rivelato finalmente i motivi dietro la rottura tra i due. Non fortunata in amore Manila che aveva raccontato alcuni retroscena sulla fine del primo matrimonio con Francesco Cozza dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio. Aveva infatti raccontato a riguardo: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata una botta fortissima”. E ancora: “Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”.



“Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”. Sulla fine della storia con Lorenzo Amoruso le chiacchiere non sono davvero mancate. E ora arriva una nuova bomba che rischia di incrinare ancora di più i rapporti tra quella che sembra essere un’ex coppia.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, emerge la verità sulla crisi



Secondo quanto riporta Chi a prendere la decisione di chiudere la relazione sarebbe stata Manila. Il motivo? Sarebbe stanca della troppa voglia di apparire di lui, che l’avrebbe portato a dedicare poco tempo alla coppia. “Manila Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia”.



“E per questo l’ex gieffina ha detto stop. La coppia è stata legata per ben cinque anni”, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini. L’ex calciatore vorrebbe riconquistare la ex Miss Italia, ma al momento non ci sembra per margine per una “trattativa”. La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembrava potesse reggere a qualsiasi urto. I due avevano infatti in programma anche di fare un figlio, il terzo per Manila Nazzaro, il primo per Lorenzo Amoruso.



Tuttavia un aborto al terzo mese sembra avesse messo il freno alle intenzioni della coppia. “È un vuoto che non verrà mai colmato“, ha dichiarato Amoruso. “È una cosa che mi ha devastato. Per giorni non ho parlato, poi la vita va avanti per forza. Eravamo andati proprio a sentire il suo cuore, il ginecologo ci disse che il battito cardiaco non c’era più. Non riesco nemmeno a descrivere quanto sono stato male”.