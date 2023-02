A giorni di distanza dalle brutte voci uscite fuori nei giorni scorsi, su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembra essere arrivata la notizia definitiva sul loro rapporto. In particolare è stata lei a rompere il silenzio, anche se non in modo esplicito, in occasione della festa di San Valentino. Ha deciso di postare qualcosa che ha chiarito ancora di più i dubbi ai fan, i quali ora si aspettano qualche reazione anche dall’ex calciatore, che invece su questo fronte ha preferito mantenere il massimo della riservatezza.

Poco tempo fa su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso era giunta una segnalazione a Deianira Marzano: “A quanto pare Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati. Lui dovrebbe andare all’Isola dei Famosi e lei forse sbarcare a Rai Radio 2″. E Deianira ha commentato: “Ovviamente la ‘crisi’ per fare hype se così fosse… Cominciamo bene”. Quindi, secondo la Marzano, non ci sarebbe in atto una vera e propria crisi sentimentale. Ma si comporterebbero in questo modo, forse fingendo, per permettere ai fan di parlare della loro relazione.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, tutto bene? I dubbi sulla crisi e i segnali di una possibile rottura





Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il gesto di lei

Il 14 febbraio Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non sono apparsi affatto insieme e anzi, è stata lei a celebrare questa ricorrenza in una maniera totalmente differente. Sia con un post vero e proprio che con una story apparsa su Instagram. Ha voluto innanzitutto riportare una citazione di Frida Kahlo: “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi“. Quindi, farebbe comprendere che ormai non abbia rapporti sentimentali. E poi c’è stato ancora dell’altro, che ha rappresentato forse la pietra tombale sulla storia.

Poi Manila si è immortalata in compagnia di Marco Scorza, un suo amico, e ha commentato: “Ma oggi festeggio l’amore immenso dell’amicizia. #sanvalentino“. Un’ulteriore conferma che non avrebbe un amore da celebrare, quindi Lorenzo Amoruso potrebbe essere ormai considerato un suo ex a tutti gli effetti. Da parte di lui, come detto poco fa, non c’è stato alcun gesto di risposta. Ma salvo colpi di scena le loro strade sembrano che si siano divise in maniera probabilmente definitiva.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso era in piedi da circa tre anni, ma ora ci sarebbe stata una crisi profondissima che non sarebbe stata affatto superata. E ora starebbero quindi vivendo entrambi da single.