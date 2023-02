Si torna a parlare di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso anche se in maniera indiretta. Tutto è partita dalla famosa intervista di Wanda Nara a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2. La bella argentina ha parlato chiaramente della sua relazione con Mauro Icardi e ha spiegato con molta tranquillità quello che pensa della storia del marito con la cantante e attrice sud americana China Suarez. La Nara, come dicevamo, ne è tornata a parlare con una leggerezza incredibile.

Ha confermato l’amore per il suo Maurito, dal quale ha avuto le figlie Francesca e Isabella. Wanda ha detto: “Non credo a nessuno, non so cosa sia successo realmente. In una storia così lunga però non credo che un fatto così piccolo sia rilevante. Io mi sono arrabbiata molto, è normale, ma sono abituata. Mauro è bello e giovane, arrivano in tante. È ovvio che mi disturba ma Mauro ha fatto di tutto per riconquistarmi”.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, si parla di “corna” e…

Proprio a questo proposito ha deciso di dire la sua Manila Nazzaro che in una situazione complicata come questa, ha deciso di lanciare una vera e propria bomba. A questo punto l’ex Miss Italia ha commentato: “Vorrei avere un decimo della nonchalance di Wanda nel parlare di corna”. Apriti cielo, in un attimo molti hanno attribuito queste parole ad un ipotetico tradimento di Lorenzo Amoruso.

Ma le cose stanno davvero così? Nessuno può saperlo con certezza, ma molto probabilmente, Manila ha solo fatto menzione non a questa relazione, ma a quella pretendete: ovvero quella con l’ex calciatore Francesco Cozza dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio. La donna aveva infatti raccontato a riguardo: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata una botta fortissima”.

E ancora: “Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”. Eppure stavolta fa pensare questo strano silenzio tra la Nazzaro e Lorenzo. In genere sono i primi a smentire ogni forma di gossip negativo nei loro confronti. Stavolta però non è successo nulla e i fan della coppia sembrano essersene resi conto.

