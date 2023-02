“Sto male, mi sono rotta il ca***”. Arisa, l’annuncio choc: la malattia e le medicine. Fan gelati

Arisa, il duro sfogo. Sempre più attiva sui social, la cantante italiana e coach di Amici si è lasciata andare a toni alquanto confidenziali con i fan, rivelando a tutti la situazione che sta vivendo. E questo alla luce di quanto accaduto nel corso della puntata del talent show di Maria De Filippi, ovvero quando davanti alle telecamere ha annunciato di sentirsi particolarmente delusa da se stessa.

Il duro sfogo di Arisa arriva nella notte. Lacrime in puntata davanti ai professori e agli allievi di Amici, la cantante lucana ha deciso di mettersi a nudo rivelando a tutti il momento di vita che sta vivendo, tra insicurezze e delusioni. Una situazione difficile dal punto di vista professionale, che Arisa non ha voluto nascondere a nessuno: “Lo dico con molta onestà. Se a me fosse successo nel 2012 di vincere Sanremo e spaccare tutto io ero davvero nel focus. Aveva ragione Tiziano a dire che dopo un po’ non ti senti più così forte. Ora le cose le faccio ma non mi sento all’altezza”, ha detto Arisa commossa.

Il duro sfogo di Arisa arriva nella notte: “Mi sono solo rotta il caz**o di me”

“Le mode vanno e vengono e si passa di moda, poi in Italia si passa di moda prima. La carriera è fatta di alti e bassi? Eh, mi avete beccato in un periodo di bassa”, ha proseguito la cantante lucana. La rivelazione resa davanti alle telecamere del programma aveva già emozionato tutti, e Arisa ha deciso di tornare sull’argomento fornendo tutti i dettagli della questione. Parole e pensieri in libertà nel cuore della notte e una cascata di affetto da parte dei fan. “Ma non sono depressa“, sottoliena.

Non prendo farmaci di nessun tipo, non bevo e non fumo, mi sono solo rotta il caz*o di me. Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, al mare, con i pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo”, ha rivelato senza troppi giri di parole Arisa che ha poi rivolto una specifica domanda ai follower. “E a voi capita di stancarvi di voi stessi?”. Ovviamente le risposte non sono mancate e i fan hanno dimostrato empatia e vicinanza.”Ti capisco, anche a me capita spesso”, “Stancarsi di noi stessi è una cosa normale”, “Fai in modo di stare bene e di amarti, te lo devi”, ha consigliato ancora un altro utente.

Appena poche settimane fa, il pubblico italiano ha avuto modo di assistere all’emozionante duetto sul palcoscenico di Sanremo 2023 tra Gianluca Grignani, artista in gara, e Arisa. I due si sono esibiiti nello storico brano “Destinazione paradiso” che ha convinto il pubblico non tanto per l’esecuzione in sè ma per il carico di emozione, di complicità e di energia che i due cantanti hanno saputo trasmettere. Peccato solo per la polemica sul vestito. Arisa ha fatto il suo ingresso sul palco con un meraviglioso abito dalle sfumature rock firmato dallo stilista statunitense Rick Owens, ma solo 15 minuti prima, anche un’altra musicista ha indossato lo stesso abito. Un dettaglio che non poteva sfuggire a un pubblico sempre molto attento e curioso.