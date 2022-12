Brutto momento per la cantante Arisa, travolta da insulti dopo le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Ancora una volta l’artista ha voluto far parlare di sé con immagini decisamente hot, che però non hanno trovato unicamente consensi. Infatti, una parte del popolo del web ha iniziato ad attaccarla pesantemente con parole certamente molto negative. Lei non ha ancora replicato, ma sicuramente non sarà ovviamente rimasta entusiasta di quei giudizi pesantissimi di alcuni follower.

Ancora una volta Arisa è stata bersagliata di insulti per foto più bollenti del solito. Recentemente, durante il programma Le Iene, lei ha confessato: “Fino all’ultimo pensavo di non farcela ad essere qui, perché mi vergogno sempre un po’ di quello che sono e di quello che faccio. Mi sono chiesta: a chi interesserà di me, di quello che racconto o di quello che provo io? Quando mi dicevano che non ce l’avrei fatta io non rispondevo nulla, mi chiudevo in camera a pensare più forte, ad architettare la mia luce, e alla fine sono riuscita a brillare per davvero”.

Arisa, insulti dopo le sue foto in intimo

Arisa, prima dell’arrivo degli insulti legati a queste foto in intimo postate sui social, aveva scritto come didascalia: “P’ t’ fa’ s’ntí l’addor e chist ammor” con l’hashtag #vasame. Ci sono stati tanti complimenti, giunti anche da personaggi famosi come Giulia Salemi e Bianca Guaccero, ma oltre agli apprezzamenti è stata anche attaccata aspramente. E a riportare le peggiori offese ricevute dall’insegnante di Amici 22 ci ha pensato il sito Today. Tanti hanno preso le distanze da questi insulti.

Arisa non ha più problemi nel mostrarsi anche in versione sensuale, dopo anni trascorsi nell’insicurezza, ma questo suo stravolgimento non è stato mai gradito da diversi utenti. Che anche stavolta, dopo le sue istantanee in intimo, hanno esagerato con gli insulti: “Finisci a fare film porno”, “A quando con Rocco? (in riferimento all’attore pornografico Rocco Siffredi n.d.r.), “Da cantante a boh”. Ma, come detto ad inizio articolo, l’artista ha preferito non reagire davanti a questi attacchi gratuiti.

Questi invece i commenti positivi nei confronti di Arisa: “Una bomba”, “Che dire, perfetta. E fan*** a chi schiuma di invidia”, “Bellissime foto, perfette”, “Che donna stupenda che sei. Sai emozionare con la tua voce, ma anche con il tuo sguardo e il tuo corpo. Sei veramente unica e speciale”.