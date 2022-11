“Questa sono io”. E Arisa si spoglia: tutti i lati in bella vista e cascata di cuori per lei

Arisa in versione hot: le nuove foto della cantante e insegnante di Amici 22 stanno infiammando la rete. Ancora una volta la donna ha deciso di mettersi in gioco e di cancellare tutta la timidezza. Nelle scorse ore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcune immagini, che hanno creato entusiasmo nei suoi fan. E sono arrivate anche delle reazioni positive di alcuni personaggi famosi, che apprezzano questa nuova veste dell’artista. Istantanee che difficilmente saranno dimenticate da migliaia e migliaia di utenti.

E Arisa non è stata protagonista solo per questo momento hot, con le foto diventate virali. Nelle ultime ore ha pianto anche nella scuola di Amici dopo alcune parole di Maria De Filippi: Avevo chiesto ad Arisa di cantarla, così dà un esempio” ha spiegato agli allievi e al pubblico, ma la cantante si è subito rifiutata: “Magari gli do un esempio da seguire o da non seguire”. Così la padrona di casa ha incalzato, “Ma smettila”. E poi ha proseguito: “Sei bravissima tu, la cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. Questo ti fa onore perché vuol dire che, quando ti rimane la paura, di sbagliare, vuol dire che hai ancora tanto da dare”.

Arisa in versione hot: le foto

Come ha sottolineato il sito Corriere Adriatico, che ha mostrato questa nuova Arisa hot, con tanto di foto prelevate dal suo profilo Instagram, la cantante ha messo in campo tutta la sua sensualità e si è presentata in lingerie e con autoreggenti. Un vero e proprio colpo di scena positivo, con lei che non è più preoccupata del giudizio degli altri e anzi ha preso tanta consapevolezza e autostima, rivelandosi una sorpresa più che positiva. Lo shooting fotografico è stato effettuato nella città di Potenza e ha anche scritto una lunga didascalia.

Il suo essere sexy è stato immortalato in tutte le sue sfaccettature in queste foto, dove è stato possibile scorgere anche un lato B da paura. Questo il commento della stessa Arisa: “La ragazza di via Pozzillo (PZ)

In “Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente”. Sfondo dell’ultima foto : “lago del Pantano” il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati. Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?) Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?”

Adesso puoi anche non guardarmi, io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni , che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro.. per vedere di nascosto l’effetto che fa”.

Tra i tanti commenti un eloquente “Wow” di Benedetta Parodi e un cuore rosso di Justine Mattera. Tutti si sono inginocchiati davanti alla sua straordinaria bellezza. Scatti sexy, vietati ai deboli di cuore, che hanno conquistato tutti. Questa nuova Arisa piace eccome e nessuno vorrebbe che lei cambiasse qualcosa proprio ora.