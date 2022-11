Altra puntata di Amici 22, il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come sempre grande spazio alle performance dei ragazzi della scuola e anche ad alcuni momenti emozionanti, come quello che ha riguardato Arisa, che in questa edizione è tornata ad essere una delle docenti di canto dopo un anno di pausa. Arisa si è commossa nell’ascoltare i complimenti a lei rivolti dalla padrona di casa Maria de Filippi.

Tutto è iniziato quando gli allievi Aron, Tommy e Niveo sono stati chiamati al centro dello studio per cantare davanti a Beppe Vessicchio sulle note di Imagine, senza fare alcuna prova prima. La conduttrice avrebbe voluto che Arisa, seduta al tavolo degli insegnanti, si fosse esibita per prima per dargli una lezione su come condurre la prova. La cantante non ha voluto esibirsi, e dopo i complimenti di Maria De Filippi è scoppiata in lacrime.

Arisa in lacrime ad Amici: si commuove per Maria De Filippi

Maria De Filippi in puntata ha dedicato bellissime parole all’insegnante Arisa, che ancora oggi, nonostante la sua enorme bravura, ha l’ansia da prestazione prima di ogni esibizione. “Avevo chiesto ad Arisa di cantarla, così dà un esempio” ha spiegato agli allievi e al pubblico, ma la cantante si è subito rifiutata: “Magari gli dò un esempio da seguire o da non seguire”. Così la padrona di casa ha incalzato, “Ma smettila”.

E poi ha proseguito: “Sei bravissima tu, la cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. Questo ti fa onore perché vuol dire che, quando ti rimane la paura, di sbagliare, vuol dire che hai ancora tanto da dare. Quando non avrai paura vorrà dire che non hai più niente, lo penso davvero”. Le parole hanno scatenato una reazione inaspettata, Arisa è scoppiata in lacrime: “Queste lacrime di m***a, scusate. Grazie Maria”.

“scusate queste lacrime di merda”

arisa fa un reaction video ogni volta che respira #amici22 pic.twitter.com/dV3UUxa9zb — cinzia per gli amici jasmine🦋🍣 (@s4vdade) November 6, 2022

scusate ma arisa che prima è andata in bagno e che ora ha messo gli occhiali? secondo me è rimasta molto scossa da quello che gli ha detto maria che amore la amo #amici22 — erika (@harriabannia) November 6, 2022

Dopo l’episodio però pare che Arisa non abbia smesso di piangere. Infatti i più attenti fan del programma si sono resi conto che l’insegnante di canto nel talent show era rimasta giù di morale: “Cosa succede ad Arisa?”, si chiedono alcuni su Twitter mentre la prof è entrata ed uscita dallo studio con gli occhiali da sole per nascondere gli occhi del pianto. Beppe Vessicchio dopo aver ascoltato con attenzione i tre allievi che si sono esibiti sulle note di Imagine, ha deciso che Tommy è stato il migliore per le sue capacità vocali. “Non è semplice perché ognuno di loro l’ha personalizzata. Io resto colpito dalle capacità di Tommy, mi ha colpito molto. Premio lui, lo strumento e le possibilità che ha. Ognuno ha fatto veramente bene”.