Arisa è tornata ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Dopo la pausa della scorsa stagione, la cantante torna a scoprire talenti all’interno del programma che va in onda su Canale 5. “È un’esperienza bellissima! Stare con questi ragazzi mi arricchisce, per loro mi sento un po’ come la sorella maggiore, un po’ come la mamma. Amo poterli seguire, essere d’aiuto in questa loro fase delicata di vita, fatta di sogni, speranze e ambizioni. Sono puri, carini e talentuosi”, ha detto in una intervista a Gente.

In una precedente intervista – in quell’occasione aveva parlato con il settimanale Oggi – Arisa aveva manifestato il suo desiderio di diventare mamma anche da sola. “Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli”.

Leggi anche: “Ho deciso, basta”. Arisa, una scelta choc dopo la delusione: “Rinuncio”





Arisa ammette di essere fidanzata: “Frequento un uomo”

Ora a distanza di qualche tempo sempre nell’intervista a Gente si dice persuasa della sua scelta, dicendosi pronta ad affrontare una dolce attesa da sola: “Mi piacerebbe avere un figlio. Se le avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei da sola. Sai quanti miei amici sarebbero felici di fare gli zii? Papà mi sgrida sempre perché non ho una relazione lunga, stabile, ma io gli dico che l’amore è una questione di fortuna, che le coppie devono funzionare perfettamente per mettere su famiglia, e non è scontato che accada. Io ho come esempio i miei genitori, per la mia famiglia è la sorgente dell’amore”.

Quindi arriva la rivelazione sul suo stato sentimentale: “Ho un’amicizia profonda con un uomo leggermente più grande di me. Ci stiamo conoscendo, è una persona che mi piace, colta, interessante, dinamica, stimolante, lontana dal mio ambiente. Ma non voglio dire altro”. Insomma non si tratta di un vero e proprio fidanzato, ma Arisa si è detta impegnata. Dopo un anno di tira e molla con Vito Coppola, il ballerino conosciuto a Ballando con le stelle, Arisa è pronta a voltare definitivamente pagina.

Intanto ad Amici 22 è andato in onda l’emozionante confronto tra Arisa e la sua allieva Federica Andreani. L’insegnante del talent show di Maria De Filippi ha chiesto alla cantante di raccontarsi e di scrivere una lettera alla sua mamma, con la quale viveva fino a qualche anno fa. Compito che, però, la giovane ha prontamente rifiutato: “Per i genitori – ha dichiarato Federica parlando del rapporto con la sua famiglia con le lacrime agli occhi – Perché io penso che se sono così qualcuno mi ci ha fatto diventare e la maggior parte sono stati loro. I miei genitori sono separati da tanti anni, io avevo 6 anni […] Vivo con papà, ma con lei ho un bel rapporto”. Il racconto di Federica ha commosso Arisa che non è riuscita a trattenere le lacrime.