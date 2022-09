La cantante Arisa sarebbe fidanzata. Sì, avete capito proprio bene, infatti le ultime indiscrezioni hanno smentito categoricamente ciò che si era saputo fino a questo momento. L’insegnante di Amici 22 non è uscita ufficialmente allo scoperto, ma fonti molto attendibili hanno riferito che sarebbe legata sentimentalmente ad una persona, nonostante lei abbia fatto intuire di essere single. Un colpo di scena in piena regola, che stravolge totalmente la vita personale della donna, che ora potrebbe anche parlare.

A breve vi diremo con chi Arisa si sarebbe nuovamente fidanzata, intanto nelle scorse settimane ha avuto dei problemi di salute. Lei è stata operata e ha aggiornato i suoi fan. Con una velocissima Instagram Story, l’artista ha detto: “Ciao sto bene, ci vediamo domani”, senza però dare nessuna spiegazione sull’intervento che ha dovuto affrontare sabato 3 settembre. Poco dopo, in una story, si è mostrata in viaggio, in treno, e con la voce modificata da un filtro ha invitato i fan al concerto del 5 settembre.

Arisa sarebbe fidanzata ancora con Vito Coppola

Dunque, è stato il settimanale Oggi a svelare la bomba sul privato di Arisa, che oggi sarebbe fidanzata con un uomo. E no, lui non è affatto uno sconosciuto e qui la sorpresa è quindi doppia. Una rivelazione di Alberto Dandolo, destinata a fare discutere a lungo. E chissà se la stessa artista vorrà definitivamente fare chiarezza e spiegare le ragioni di questo suo silenzio. Salvo ulteriori novità improbabili, Rosalba Pippa non è sola e sta condividendo la sua vita personale insieme ad un’altra persona.

Dunque, su Oggi è stato confermato che Arisa starebbe ancora insieme al ballerino Vito Coppola. Alberto Dandolo ha commentato così: “Lei è ancora profondamente legata a Vito Coppola. Secondo fonti vicine a loro, si è saputo che loro non si sarebbero mai lasciati e si frequentano anche ora. Arisa è innamorata e lo è anche lui”. Quindi, la cantante avrebbe fatto sapere di essere single solo per non essere travolta dalle attenzioni mediatiche, anche se restano i dubbi sulle origini di questa sua decisione.

Eppure, solamente nell’agosto scorso Arisa aveva fatto sapere: “Sono in convalescenza dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Bisogna avere l’equilibrio giusto in cui sei amata tanto quanto ami. Ho sempre avuto dei rapporti sentimentali sbilanciati”.