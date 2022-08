“Ho deciso, basta”. Arisa, una scelta choc dopo la delusione: “Rinuncio”

Arisa in “convalescenza” dopo la storia con Vito Coppola. A Ballando con le Stelle ha incantato tutti in coppia col ballerino. Oltre a vincere l’edizione 2021 i due hanno fatto parlare per la loro frequentazione che è proseguita anche dopo la fine del programma. Poco tempo dopo lo show lo stesso maestro di balli latinoamericani ha dichiarato: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”.

Ai detrattori che pronosticavano la fine della relazione per la differenza d’età Vito Coppola ha risposto che l’età è soltanto un numero. Lo stesso ballerino ha rivelato di aver preso una decisione insieme ad Arisa: “Abbiamo deciso di non fare progetti”. I due hanno pensato poi di andare a convivere. Poi però al settimanale Mio lui stesso ha dichiarato: “Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”.





Arisa e la sofferenza per la fine della storia con Vito Coppola

Recentemente Arisa, che il 20 agosto compirà 40 anni, è tornata a parlare della storia d’amore con Vito Coppola. Dopo la fine della relazione il ballerino è volato a Londra dove parteciperà alla versione inglese di Ballando con le Stelle. Al settimanale Oggi la cantante ha raccontato: “Sono in convalescenza dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo”.

Arisa ha poi spiegato che in passato non si era dedicata con tanto trasporto al suo compagno. Con Vito Coppola lo ha fatto ma “non ha pagato nel rapporto”. “Bisogna avere l’equilibrio giusto in cui sei amata tanto quanto ami” ha poi aggiunto.

La cantante ha quindi rivelato di “aver sempre avuto rapporti sbilanciati”. Dopo la fine della relazione con Vito Coppola Arisa non ne vuole più sapere: “Rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, ci soffro perché da piccola ho sempre sognato l’amore”. Per quanto riguarda infine la maternità Arisa ha affermato: “Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno”. Infine su un possibile ritorno ad Amici come coach la cantante ha detto: “Vorrei tornare, i ragazzi mi ispirano, in quella scuola c’è linfa nuova, c’è creatività”.

