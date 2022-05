Potrebbe esserci della maretta tra Arisa e Vito Coppola. I due, che sembrano così affiatati (e innamorati, per qualcuno), sembra stiano attraversando un momento di crisi. Come è arcinoto, i due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda sulla Rai. Tra l’altro i due hanno vinto la scorsa edizione e in tanti hanno sperato in ‘qualcosa’ di più di una splendida amicizia.

Ma da quello che riporta il settimanale Oggi, Arisa e Vito Coppola sarebbero in quella che comunemente viene chiamata pausa di riflessione. Da quello che riporta il settimanale, i due avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. Da quello che si sa poi, Arisa in questo momento sta vivendo da sola nella sua casa di Milano, senza il ballerino con cui fa coppia da dicembre 2021. Non si conoscono i dettagli di questo allontanamento, o da cosa sia stato generato.





Arisa e Vito Coppola, aria di crisi tra i due: cosa è successo

Tuttavia, secondo fonti vicine ad Arisa si tratterebbe soltanto di una crisi passeggera: “Non così intensa da causare a una rottura”, fanno sapere le riviste satinate. Per il momento, i due non hanno commentato le voci di una possibile crisi. Tuttavia questi rumors arrivano pochi giorni dopo la notizia, diffusa dal settimanale Di Più, della loro intenzione di fare un grande passo e andare a vivere insieme.

Sembrava infatti che Arisa e Vito Coppola fossero pronti a stabilizzare la loro relazione, che al momento li vede divisi tra Milano, Roma ed Eboli, città di origine del ballerino. Che sia proprio questo il motivo della lite e della crisi successiva? Nessuno lo sa, ma qualcuno ipotizza che forse Arisa e Vito abbiano fatto il passo più lungo della gamba.

Come dicevamo, i due si sono conosciuti nel programma di Milly Carlucci lo scorso autunno 2021. Amatissimi sin dalle prime puntate, Arisa e Vito Coppola si sono fatti subito notare dal pubblico per essere molto affiatati. Il giovane è reduce da una relazione durata sette anni e terminata proprio l’anno scorso. Arisa invece aveva appena chiuso la sua relazione con Andrea di Carlo.

