Manila Nazzaro e Stefano Oradei “sono ufficialmente una coppia”. Così, dopo la voce bomba secondo cui l’ex Miss Italia avrebbe ritrovato l’amore con il ballerino di Ballando con le Stelle, dice Amedeo Venza. Lo scorso weekend l’esperto di gossip ha segnalato alcune Storie “sospette” che andrebbero a confermare la presenza dei due nello stesso ristorante, al mare, e scrive: “Manila e Stefano sono ufficialmente una coppia! Ieri erano nello stesso posto”. Ennesimo indizio social, dunque, dopo i tanti già arrivati sotto gli occhi dei fan e degli amanti della cronaca rosa.

Ancora, sempre su Instagram e sempre nelle ultime ore, è spuntata la segnalazione di un utente che racconta di averli visti in un noto ristorante di Roma: ‘Sono bellissimi. Molto affiatati e vicini. Lei è rinata…’”, ha scritto l’account di The Pipol Gossip. Va detto che i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la voce sulla loro liason, anche se ora è arrivata la prima foto insieme…

Leggi anche: “Non dovevano dirmi certe cose”. Manila Nazzaro in lacrime, il dramma in diretta tv





Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme: la foto

Il gossip in realtà ha parlato di questa nuova coppia formata da Manila Nazzaro e Stefano Oradei ben prima che l’ex di lei, Lorenzo Amoroso, parlasse di un misterioso nuovo compagno. In un primo momento l’ex Miss Italia aveva negato, parlando di amicizia con il ballerino ma forse adesso qualcosa è cambiato.

Stefano Oradei ha tenuto una lezione di danza al Due Ponti Sporting club della Capitale alla quale hanno partecipato anche le amiche vip di Manila Nazzaro, Milena Miconi e Angela Melillo. Il gruppo si è poi lasciato immortalare in una foto ricordo di questa giornata all’insegna della danza e del divertimento e nello scatto ecco i due protagonisti del gossip del momento.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che però non hanno ricondiviso la foto, posano uno accanto all’altro: è la prima immagine di loro due insieme. Tra le Storie di lei, però, una sembra essere riferita all’ex, Lorenzo Amoruso. Ha preso in prestito le parole di Gerry Scotti in un’intervista a Verissimo e le ha fatte sue: “Non giudicate gli altri… perché per giudicare bisognerebbe sapere molte altre cose in più che magari non si sanno…E spesso non si raccontano per rispetto ed educazione”. Frecciatina in piena regola. Ce l’avrà davvero con lui come sostiene il gossip?