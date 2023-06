Manila Nazzaro, finalmente parla lei. Un ex storico alle spalle, Lorenzo Amoruso, e già da qualche tempo – secondo il gossip – un nuovo compagno, Stefano Oradei, l’ex Miss Italia si è raccontata al magazine Confidenze. E si dice “super contenta” in questo momento della sua vita: “Sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”.

Ha due storie importanti alle spalle, la prima quella con l’ex marito Francesco Cozza, padre dei suoi Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, venuto al mondo nel 2011; la seconda con l’ex calciatore che è durata 6 anni e mezzo. E oggi è orgogliosa di essere riuscita a raggiungere una sua stabilità emotiva: “Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro”.

Leggi anche: “Rispetto…”. Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ci mette il carico. Cosa è successo





Manila Nazzaro parla di Lorenzo Amoruso e Stefano Oradei

Una rivoluzione vera per Manila Nazzaro: “In 3 mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli”. Poi parla di Lorenzo Amoruso.

“Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”, ha detto Manila Nazzaro che ora viene accostata al ballerino e volto di Ballando con le Stelle.

E per la prima volta parla di quello che per tutti è il suo nuovo amore, Stefano Oradei. Non conferma la relazione, ma lo definisce una “persona speciale”. Racconta pure che, quando fa i balletti con le sue amiche su TikTok, bisticcia con lui per le coreografie scelte. Sempre a Confidenze, che le regala la cover del settimanale, dice ancora: “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”.