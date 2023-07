Madonna salva grazie ad un’iniezione disperata. È questo quello che emerge dalla stampa americana riguardo il recente ricovero d’urgenze della pop star di origini italiane. E anche se adesso la Ciccone è salva e si trova nel suo appartamento di New York e il peggio ormai è passato, la donna è ancora molto ‘stanca e debole’. A rivelarlo è una fonte vicino alla cantante di Like a prayer. Da quello che poi riporta “Radar On Line”, la regina del pop si è trovata a un passo dalla morte ed è stata rianimata grazie ad un’iniezione di Narcan.

Per chi non lo sapesse, il Narcan, o naloxone è un farmaco di sintesi usato per bloccare gli effetti degli oppioidi, in particolare in caso di depressione respiratoria. “Il contatto con la morte di Madonna è stato molto peggiore di quanto si potesse immaginare. La cantante è stata salvata in extremis. – fa sapere la rivista Radar On Line – Quando la regina del pop è stata trovata incosciente il 24 giugno, coloro che hanno scoperto il suo corpo senza vita sono stati costretti a somministrarle immediatamente un’iniezione di Narcan”.





E ancora: “L’iniezione in questione è comunemente tenuta nei kit medici dei personaggi famosi, è considerata utile per aumentare la pressione sanguigna nella gestione dello shock settico, una condizione pericolosa per la vita che si verifica quando la pressione sanguigna scende a un livello pericolosamente basso. Abbiamo contattato il portavoce di Madonna, ma non ha voluto commentare questa notizia”.

Tuttavia Madonna sta meglio, a riferirlo è anche Tmz che assicura che le sue condizioni sono migliorate anche se passa quasi tutto il giorno a letto: “La sua guarigione non è così veloce come alcuni potevano aspettarsi, le cose vanno molto lentamente. Lei è stanca, ma non si arrende e non alza bandiera bianca. Non intende annullare il suo Celebration Tour”.

Narcan is used to treat drug overdoses, not septic shock. — Meridian13 (@Meridian131) July 6, 2023

E ancora Tmz: “Per più di un mese lei ha avuto la febbre, ma lo teneva segreto per paura che questo avrebbe interferito con l’inizio del suo tour“. Ancora non sono state svelate le cause di questo terribile episodio. Qualcuno, sui social e senza conferme, ipotizza che la donna potesse aver abusato di alcune sostanze, ma sono semplicemente illazioni. Almeno per ora.

