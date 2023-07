Si pensava fosse partita da sola e che addirittura fosse in crisi col compagno e invece Ilary Blasi è in Brasile felice e sorridente con Bastian Muller. Le foto solitarie, anche in aereo, avevano indotto i più a parlare di rottura. Anche perché è da tempo che sui social i due non si facevano vedere insieme, forse già durante e dopo la finale dell’Isola dei Famosi. Pochi giorni fa, inoltre, la conduttrice ha alimentato il gossip postando la foto di un mazzo di rose rosse senza però rivelare chi fosse il mittente.

L’assenza di foto social insieme poteva tranquillamente essere dettata dalla volontà di proteggere la propria privacy, ma secondo diversi utenti ed esperti di gossip non è da escludere che Ilary Blasi e l’imprenditore si siano effettivamente lasciati. Ma non è così, perché dopo giorni di rumor sfrenati in tal senso ecco apparire Bastian nelle cartoline dal Brasile. La coppia è a Rio de Janeiro da qualche giorno, mentre i figli di lei sono negli Stati Uniti con il papà, Francesco Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la foto hot in vacanza

E da quando sono ‘usciti allo scoperto’ è un continuo pubblicare scatti, selfie e video divertenti, per la gioia dei fan. Come se Instagram fosse il loro album fotografico. E si lasciano andare anche a una foto ‘bollente’ sotto la famosa statua del Cristo Redentore.Foto che chiaramente non è passata inosservata.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono rimasti diverso tempo in uno dei luoghi turistici più famosi al mondo, per immortalare i loro momenti di felicità e la passione che li lega. E proprio sotto l’enorme statua, si sono fotografati mentre si baciano: lei in braccio a lui, con le gambe che si legano dietro la schiena, mentre lui l’abbraccia e la tiene stretta.

Complicità, passione ma anche tanta ironia. Basta guardare una delle ultime Storie Instagram di lei: una serie di foto, scattate dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi, in cui lui è evidentemente tagliato. “Ilary sei la fotografa migliore del mondo. Grazie per i ricordi”, commenta l’imprenditore con una serie di emoticon.