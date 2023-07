Non sono una signora, chi sono The Nancies? Altra clamorosa puntata dello show condotto da Alba Parietti. Per chi non lo sapesse, lo show è focalizzato sull’arte performativa delle Drag Queen. Che poi, il fortunato programma condotto da Alba Parietti non è altro che l’adattamento italiano di Make Up Your Mind. Anche in questa puntata cinque celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura si sono esibite come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta.

Chiaramente non si conoscono le identità delle star coinvolte, un po’ come succede per Il cantante mascherato. Alba Parietti, insieme al team formato da Mara Maionchi e Filippo Magnini e da quello composto da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno, ha limonato la serata. La prima drag queen a performare è stata Angelika. Magnini-Maionchi hanno pensato a Fabio Fulco, per Salerno e D’Avena sotto la maschera c’era invece Luca Argentero.





Non sono una signora, chi sono The Nancies?

A vincere sono stati Magnini e Maionchi: sotto la maschera c’era proprio Fulco. Poi è stato il turno di Vulcanya interpretata da Roberta Capua. Poi arriva Anna Lacond, interpretata da Paolo Ciavarro. Ecco giungere quindi Vivienne Smokes: sotto il cerone c’era Filippo Nardi. Qui c’è da dire che le due squadre lo hanno capito prima addirittura che si rivelasse. Ma veniamo a The Nancies, chi si nascondeva sotto quelle maschere?

Alla fine anche loro sono usciti allo coperto: erano Gigi e Ross. Momento di panico durante la puntata quando Roberta Capua si è sentita male. Tutto è successo quando i suoi stylist l’hanno vestita da capo a piedi in uno strettissimo abito in lattice. A quel punto la donna, in difficoltà, dice: “Mi tiri giù un po’ il mento? Lo sento molto aderente. Madonna, non so se ce la faccio. Non respiro, è troppo stretto il collo! Mi apri?”.

E ancora: "Avete un ventilatore? Fa veramente caldo! Mi fa male il collo! Apritemi il collo! Mi sento svenire!".

