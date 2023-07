Alba Parietti è tornata in tv con Non sono una signora, lo show con cinque concorrenti che si cimentato in varie prove nelle vesti di Drag Queen. A giudicarle una giuria d’eccezione composta da Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr, mentre a tentare di indovinare le identità dei concorrenti invece si sfidano due squadre. Da una parte Mara Maionchi e Filippo Magnini, dall’altra Cristina D’Avena con Sabrina Salerno. La partenza di questo programma è stata rinviata più e più volte, fino a vedere la luce in questo inizio di estate 2023.

Ospite dell’ultima puntata di Estate in diretta, la padrona di casa ha confessato che sul suo show ci sono state troppe critiche preventive: “Cosa mai di meglio mi poteva capitare nella tempesta che c’è stata prima, preannunciata”. Ricordiamo che Non sono una signora avrebbe dovuto debuttare lo scorso inverno, poi è stato rimandato a inizio anno nuovo, ma anche in quel caso niente da fare.

Leggi anche: “Non respiro, aiutatemi”. Roberta Capua, attimi di panico in Rai: cosa è successo





Alba Parietti, lacrime a Estate in diretta

Ma non solo lavoro. Nell’intervista rilasciata a Estate in diretta Alba Parietti si è aperta a 360 gradi anche sulla sua vita privata, sui suoi affetti in particolare. La conduttrice di Non sono una signora parlando dell’amore per il figlio Francesco e per i suoi genitori più volte si è commossa. È scoppiata letteralmente a piangere, invece, quando si è aperto il discorso sul suo compagno Fabio Adami.

Nunzia De Girolamo ha dapprima mostrato una clip sul compagno arrivato nella sua vita quando la conduttrice aveva perso le speranze ed era concentrata soltanto su se stessa. “Mi sono emozionata, più che dirti sono innamorata è che sono amata e allora è importante questo amore ricambiato perché bisogna riconoscere quando tu trovi la capacità di prenderti per mano”, le parole di Alba Parietti molto commossa.

“Mi hai stupito anche oggi, non c’è riuscito mai nessuno a farmi piangere così”, ha aggiunto. Fabio Adami è spesso protagonista dei suoi scatti social. Classe 1967, ha 55 anni e ha origini romane. Lontano dalla luce dei riflettori, è un sale manager di Poste Italiane e ha due figli avuti da una precedente relazione.