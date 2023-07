Roberta Capua, il malore in tv. La famosa e amata conduttrice tv si è sentita male durante la registrazione di Non Sono Una Signora, lo show focalizzato sull’arte performativa delle Drag Queen. Per chi non lo sapesse, il fortunato programma condotto da Alba Parietti è l’adattamento italiano di Make Up Your Mind. Anche in questa puntata cinque celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura si sono esibite come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta.

>> “Ti denuncio”. Bianca Berlinguer, l’avventura a Mediaset comincia nel peggiore dei modi

Per chi non lo sapesse, durante lo show, le star si sono chiaramente impegnate a mantenere segreta la propria identità, proprio come succede per Il cantante mascherato. E durante la puntata, Roberta Capua si è sentita male. La donna ha avuto un forte malore tanto da allertare la produzione e non solo.

>> “Ma sono loro”. Non sono una signora, chi si nascondeva sotto il costume dei The Nancies





Roberta Capua, il malore in tv

Ad un tratto, durante la registrazione di Non Sono Una Signora, i suoi stylist l’hanno vestita da capo a piedi in uno strettissimo abito in lattice. A quel punto la donna, in difficoltà, dice: “Mi tiri giù un po’ il mento? Lo sento molto aderente. Madonna, non so se ce la faccio. Non respiro, è troppo stretto il collo! Mi apri? Avete un ventilatore? Fa veramente caldo! Mi fa male il collo! Apritemi il collo! Mi sento svenire!”.

C’è da dire che Roberta Capua sta bene e il malore è stato soltanto passeggero. La stessa conduttrice ha raccontato: “Per un attimo ho avuto paura di dover abbandonare”. Eliminata durante il lipsync contro le The Nancies (che tra l’altro poco dopo hanno vinto la puntata), Vulcanya, ovvero Roberta Capua, ha aggiunto: “Vorrei far capire a tutti che le drag sono persone che praticano un’arte meravigliosa”.

E ancora: “Che fanno spettacolo, che sono divertimento e allegria, ma che sotto c’è sempre una storia. Io vi ringrazio per avermi fatto vivere questa esperienza e spero di avere la possibilità di rincontrarvi”. Insomma, alla fine Roberta Capua a Non Sono Una Signora, è riuscita a portare a casa il risultato. La donna ha sì avuto un malore ma come dicevamo è stato temporaneo.

Leggi anche: “Ascoltatemi bene”. Amici, Lorella Cuccarini avverte il pubblico (e Maria De Filippi): è arrivato il momento