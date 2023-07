Amici 23, Lorella Cuccarini annuncia il suo futuro nel programma. Parole che arrivano all’improvviso, senza nessun preavviso mentre, da qualche giorno, sono ripartiti i cast per la nuova edizione del programma. La vecchia, chiusa lo scorso 14 maggio, è stata vinta da Mattia Zenzola ora lanciatissimo. Il futuro di Mattia sembra ancora legato ad Amici. Mattia Zenzola ha trovato anche il tempo per una diretta Instagram con Fq Magazine in cui ha raccontato di essere pronto a scendere in campo.

Nelle scorse settimane era circolata la notizia di una chiamata direttamente da Maria De Filippi per prendere parte alla prossima edizione. Una possibilità che cha visto Mattia entusiasta: “E’ diventata la mia seconda famiglia. Io lì sto davvero bene quindi sarei super contento, onorato e felice”. Insomma, ormai si attende solo l’annuncio e per Mattia si apriranno, di nuovo, le porte della scuola stavolta in una veste diversa.





Al fianco, magari, di Lorella Cuccarini. Poche ore fa la professoressa di canto del noto programma di Canale 5 ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale pare aver confermato la sua partecipazione alla prossima stagione di Amici. Ad un follower che le chiedeva se avesse deciso se prendere parte o meno alla prossima edizione del programma ha risposta con una frase che ha pochi dubbi. La reazione dei fan è stata immediata: tanta felicità.

“Secondo voi?”. Suggellando il tutto con un bacio. Il mistero, piuttosto, riguarda gli altri giudici a cominciare da Arisa che a Diva e Donna ha confessato: “Questo talent mi dà sempre tantissimo, adoro stare lì però la mia vita non si può fermare lì“. Quindi, il suo obiettivo sarebbe quello di restare ad essere l’insegnante di Amici, ma senza che questo possa precluderle qualche altra opportunità lavorativa.

E il suo pensiero potrebbe essere quello di andare al Festival di Sanremo. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più. Cosa succederà lo sapremo tra poco. Secondo quanto scritto dal sito Gossip e Tv, la trasmissione dovrebbe riprendere il prossimo 17 settembre, una volta terminata la stagione estiva. Questione di appena due mesi.