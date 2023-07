Clamoroso annuncio da parte dell’attore, che ha annunciato di voler dire addio al cinema. Una decisione maturata nel tempo, anche alla luce degli scarsi risultati ottenuti. Lui ha anche intrapreso la carriera di regista, ma in fin dei conti la sua situazione professionale è andata sempre peggiorando e quindi ha fatto una scelta drastica ma allo stesso tempo consapevole. E quindi, salvo improbabili ripensamenti, non lo vedremo più all’opera nel grande schermo.

L’attore ha esordito così nella sua intervista, dove ha comunicato ai suoi seguaci la volontà di dire addio al cinema: “Non ho più la forza o la voglia di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede. Ci metto tantissima passione e poi ne esco profondamente deluso. So di essere un bravo regista, ma tutto questo mi porta a credere che non sia così. Non capisco quale sia il senso di mettersi a raccontare storie mentre tutto il resto attorno a noi cade a pezzi”.

Il famoso attore e regista dice addio al cinema: “Nessuno mi guarda”

Dunque, le dichiarazioni del noto attore e regista sul suo addio clamoroso al cinema sono proseguite in questo modo a El Pais, uno dei maggiori quotidiani della Spagna: “L’arte è inutile e dedicarsi al cinema una perdita di tempo. Dal mio nuovo lavoro non ho guadagnato nulla, ho investito il mio compenso nella produzione e ho dovuto chiedere un prestito a mio padre. È un lavoro privo di gratificazione, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot pubblicitari e costruirmi una casa”.

A rinunciare al suo sogno è Xavier Dolan, 34 anni, originario del Canada. Lui è anche un montatore, produttore, sceneggiatore, scenografo e doppiatore e ha anche ottenuto in passato dei riconoscimenti importanti. 9 anni fa ha vinto il premio della giuria al Festival di Cannes grazie al film Mommy e nel 2016 ha conquistato il Grand Prix sempre a Cannes con la pellicola È solo la fine del mondo. Come attore ha recitato in molti film, ricordiamo in particolare Martyrs, Illusioni perdute, It – Capitolo due e 7 sconosciuti a El Royale.

In veste di regista ha diretto J’ai tué ma mère, Les Amours imaginaires, Laurence Anyways e il desiderio di una donna…, Tom à la ferme, La mia vita con John F. Donovan e Matthias & Maxime. L’annuncio di Xavier Dolan è coinciso con la presentazione della sua nuova miniserie, che si intitola The Night Logan Woke Up.