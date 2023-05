Una notizia scioccante scuote il mondo del cinema italiano. Un attore è finito in manette con un’accusa molto pesante nelle ultime ore e tutti sono rimasti davvero sconcertati da quanto successo. Lui è Alfredo Turitto, che è stato arrestato e ora dovrà quindi affidarsi alla magistratura per capire quale sarà il suo futuro. Ad ammanettarlo sono stati i carabinieri, che lo hanno scoperto mentre commetteva un reato tra l’altro non di poco conto.

Alfredo Turitto è quindi stato arrestato praticamente in flagranza di reato. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, è stato beccato dai carabinieri mentre stava dando qualcosa ad un’altra persona. E si è scoperto che quello a cui stavano assistendo era uno spaccio di sostanze stupefacenti, infatti l’altro uomo era un cliente ed è stato colto mentre aveva il crack. E nella tasca del giovane attore erano presenti altre 4 dosi della medesima droga.

Alfredo Turitto è stato arrestato: l’attore è nei guai

Inoltre, Alfredo Turitto che ha 19 anni, quando è stato arrestato aveva con sé pure un cellulare e 50 euro in contanti, frutto della vendita di sostanze stupefacenti. Non resta ora che attendere cosa deciderà il giudice, ma intanto è stato inevitabilmente fermato e ammanettato dai militari. Lui è conosciuto per aver interpretato un ruolo significativo in una pellicola che ebbe decisamente un grande successo diversi anni fa.

Turitto faceva parte degli attori che hanno recitato nel film cinematografico La paranza dei bambini. Lui interpretava un ragazzo chiamato Biscottino. La vita del 19enne fece inoltre molto rumore, infatti è successo qualcosa di molto particolare quando è venuto alla luce. La sua storia è stata raccontata proprio nel 2019, quando la pellicola in onda nel grande schermo uscì nelle sale cinematografiche riscuotendo un seguito straordinario.

Come scritto da Fanpage, Alfredo Turitto era stato partorito dalla madre all’interno di una chiesa perché l’ambulanza non era riuscita a trasportarla in ospedale, a causa delle improvvise doglie. Ora questo spaccio in zona Vomero a Napoli, che ha lasciato tutti di stucco.