Vicenda sconcertante quella confermata dai magistrati nelle scorse ore. Priscila Guevara, famosa per la sua bellezza e per aver partecipato ad un concorso molto ambito, è stata arrestata e successivamente condannata per un clamoroso e ingente furto, avvenuto all’interno di un lussuosissimo ristorante. Lei non ha fatto tutto da sola, infatti è stata aiutata nel misfatto dal suo compagno, anche lui finito in manette. E i dettagli di ciò che hanno commesso hanno sconvolto tutti, visto che il bottino è stato incredibile. Un danno enorme per la struttura commerciale in questione.

Stando a quanto riferito, Priscila Guevara è stata arrestata per un furto pazzesco del valore totale di più di 1 milione e 600mila euro. Lei e il suo partner si trovavano quindi all’interno di un albergo e avevano deciso di consumare del cibo in un ristorante stellato. E a sorpresa hanno realizzato uno dei colpi più incredibili, prima di scappare via dal locale per non essere presi dalle forze dell’ordine. La loro fuga è durata addirittura 9 mesi, ma poi la polizia è stata in grado di rintracciarli e consegnarli alla giustizia.

Leggi anche: “Arrestato per violenza sessuale”. Choc sul 23enne figlio vip: le accuse e i fatti





Priscila Guevara arrestata e condannata per un furto da record

I fatti si sono verificati in Spagna, dove Priscila Guevara con l’aiuto del compagno Constantin Dumitru ha compiuto il reato. E per questo è stata arrestata per furto mesi dopo essersi resa protagonista di questo atto criminale, verificatosi nel 2021 a Càceres. Il fermo della coppia ha avuto luogo precisamente tra la Croazia e il Montenegro. Lei è nota per essere stata Miss Earth 2016 in Messico, ma ora è stata costretta a subire insieme al suo partner una condanna a 4 anni di reclusione in carcere.

Entrando nei dettagli del furto da record, hanno sottratto esattamente 45 bottiglie di vino e una di queste valeva addirittura 350mila euro. Stando ai particolari rivelato da El Pas, un quotidiano iberico, per tre volte Priscila e Constantin sarebbero andati in questo ristorante per capire come realizzare il colpo, poi riuscito. Nessuna traccia del vino, che non è stato ritrovato dagli investigatori. Ma oltre alla condanna penale, dovranno pure sborsare una cifra considerevole per i danni provocati all’attività commerciale.

Dovranno pagare 750mila euro, anche se è stato inoltre specificato che la condanna non è quella finale, quindi non è da escludere che gli avvocati dell’ex Miss Earth 2016 del Messico e del suo compagno Constantin possano decidere di presentare un ricorso.