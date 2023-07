Madonna ha già preparato il testamento. È questa la notizia che da il tabloid britannico The Sun. La notizia arriva dopo che la regina del pop ha rischiato di morire nei giorni scorsi. Per chi non lo sapesse infatti, Madonna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver perso i sensi e per lei le cose si sono messe molto male sin da subito. Ora però l’artista di origini italiane sta meglio, fortunatamente, e per questo ha deciso di mettere mano proprio al suo lascito. Anche se l’artista si dice pronta a calcare le scene pop di tutto il mondo, in tanti si chiedono perché la notizia del testamento sia arrivata proprio in questo momento.

>> “Donne molestate e violentate? Di chi è la colpa”. Francesco Facchinetti interviene sui fatti di cronaca

Il tempismo infatti è alquanto sospetto, fa presente qualcuno. “Sta davvero bene Madonna, è davvero fuori pericolo?”, si chiedono alcuni fan americani sui social. Sembra tuttavia, come riporta il Sun, che a spingere la grande artista a completare in fretta il testamento sia stato proprio il suo stato di salute e chiaramente il ricovero d’urgenza a fine giugno dopo quella terribile infezione batterica.





Madonna ha già preparato il testamento

In effetti sembra che sia la donna, sia i parenti, erano certi che non si sarebbe più ripresa. Poi il miracolo in terapia intensiva e la scelta di Madonna di sistemare il sistemabile. Da quello che riporta il Sun infatti, Madonna non avrebbe semplicemente indicato cosa lasciare e a chi, ma anche alcune indicazioni sul futuro senza di lei. >“Alfonso ha mentito”. GF Vip, per Signorini è un smentita clamorosa: non ci va. Le parole dell’attrice top sono un atto d’accusa

La donna infatti rifiuta la vendita postuma di gadget economici che offuscherebbe la sua immagine. Non solo, Madonna si è anche opposta all’uso di ologrammi per futuri spettacoli post mortem. Una fonte anonimia al The Sun ha dichiarato: “Ha passato tutta la sua vita a tirare le fila e rimanere al passo con la cultura pop, non c’è modo che lasci che tutto quel duro lavoro si sporchi”.

Non solo, la cantante lascia tutti i suoi averi ai figli. Il tutto diviso in parti uguali per evitare che i membri della famiglia litighino fra loro. Si tratta di immobili, proprietà intellettuali dei brani e tanti altre cose. Sembra poi che Madonna abbia anche in programma di regalarne un po’ al suo manager di lunga data Guy Oseary. L’uomo è una spalla solida per l’artista italo-americana.

Leggi anche: “A 12 anni non si fa”. Aerei privati, lusso, viaggi e borse costose: polemiche sulla ricca figlia vip