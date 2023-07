Bambina di 12 anni già milionaria, la reazione. Avere una vita agiata potrebbe rappresentare il sogno di tutti, ma secondo alcuni esiste un limite. La storia della 12enne già milionaria colpisce l’opinione pubblica. La bambina è realmente circondata da lusso e può disporre di una vasta gamma di scelta in tal senso. E tra un viaggio e l’altro, ecco anche una foto in compagnia di Anna Wintour. Inevitabile però le critiche: i fan protestano, chi velatamente chi con maggiore schiettezza. Ed è così che la storia della 12enne fa il giro del web alla velocità della luce.

Pixie Curtis milionaria a 12 anni. Vivere il sogno di una vera star è possibile? Certo che si, e la bambina è la prova tangibile di tutto questo. Figlia di Roxy Jacenko, Pixie vive letteralmente circondata dal lusso. E la ricchezza di cui dispone le permette di lanciarsi in viaggi e pubbliche relazioni raggiungendo le proprie destinazioni a bordo jet privati.

Pixie Curtis milionaria a 12 anni. Il video fa il giro del web dopo aver scoperto la cifra da capogiro della lista dei regali

Nel corso di un viaggio a Parigi, la 12enne ha incontrato Anna Wintour. La vita quotidiana della 12enne? Pixie riesce a togliersi ogni ‘sfizio’, consapevole di avere un appoggio economico tale da permettere tutto questo. La polemica è però sorta quando la bambina ha mosso alla madre via messaggi alcune precise richieste: la 12enne ha letteralmente istruito il genitore su quali regali si sarebbe attesa non appena Roxy avrebbe fatto ritorno a casa da un viaggio all’estero.

Non solo richieste di regali costosi, ma anche un linguaggio che poco si addice a una 12enne comune. Infatti nei messaggi che Roxy ha condiviso, si legge che la giovane imprenditrice ha dato alla madre della “stupida s****za”, e questo solo per non conoscere una marca di balsamo curativo. Ovviamente la lista dei regali richiesti da Pixie era lunghissima. La 12enne non ha puntato ovviamente sulla grandi marche, Aviator Nation e Urban Outfitters.

La lista dei regali in occasione del suo dodicesimo compleanno contempla una spesa che supera i 10mila euro e davanti alla cifra da capogiro, gli utenti che hanno seguito tutta la vicenda non potevano che ‘protestare’: “Abbi rispetto per tua madre, sei quello che sei e lo devi a lei”, “Quanto hai speso oggi ragazzina viziata?”, si legge. Il video della 12enne non poteva che fare il giro del web in poche ore.