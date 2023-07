Francesco Facchinetti si è letteralmente infuriato, dopo aver parlato di molestie relative al mondo delle donne. Purtroppo succede troppo spesso qualcosa di veramente grave e il cantautore e dj ha deciso di rompere il silenzio su questo argomento, spiegando le motivazioni alla base di comportamenti totalmente errati degli uomini. Le sue parole hanno fatto il giro del web in una manciata di ore e avranno ricevuto sicuramente numerosi commenti in privato.

Infatti, non è possibile leggere cosa abbiano scritto i suoi follower perché Francesco Facchinetti ha postato delle Instagram stories dove si è mostrato infuriato per le brutte notizie sulle molestie alle donne, costrette a combattere contro qualcosa di altamente preoccupante. E se l’è anche presa con i genitori di questi ragazzi, che dovrebbero intervenire con maggiore determinazione per impedire che succedano cose del genere.

Leggi anche: “Guardate la mia testa”. Francesco Facchinetti mostra i danni del trapianto dei capelli





Francesco Facchinetti infuriato per le brutte notizie sulle donne

Francesco Facchinetti si è soffermato su un tema spinoso, quello delle molestie e delle violenze sessuali alla luce anche delle ultime notizie choc emerse dalla cronaca, e mentre si trovava all’interno della sua auto il figlio di Roby ha inveito contro i genitori di quei ragazzi che si rendono protagonisti di atti scellerati. Parlando di queste brutte notizie sulle donne ha esclamato: “Se i maschi si comportano in maniera errata nei confronti dell’universo femminile secondo voi di chi è la colpa? Dei genitori e dell’educazione che manca. Oggi c’è questa necessità di voler condividere tutto con il cellulare”.

Poi Facchinetti ha aggiunto: “Ma è una cosa sbagliata perché se condividi un contenuto privato intimo è come se dai in cibo la donna che ami. Il problema sta nell’educazione che manca. Io ho fatto di tutto: per anni sono andato a letto la mattina alle 12, ho suonato e ho fatto il dj, mi sono trovato in situazioni pericolose, magari all’epoca da giovane ho provato anche delle droghe. Mi sono trovato ubriaco e nel posto sbagliato, ma grazie all’educazione di mia mamma ho capito che stavo sbagliando. Voi genitori dovete spiegare che abusare della propria intimità è sbagliato e condividere un rapporto con una donna dopo che si è ubriachi è sbagliato“.

E poi ha reso pubblica anche una sua esperienza personale, quando era appena diventato maggiorenne: “Tu, ragazzo, devi cercare di avere la testa per cercare di capire dove ca**o sei. Il rispetto altrui è una cosa fondamentale. A 18 anni ero fidanzato con una ragazza ma ero giovane ed inesperto. Ci trovammo a dormire insieme e quella sera ci ubriacammo. Lì c’è stato un approccio fisico, ma in quel momento ho capito che non era la situazione giusta anche con gli ormoni a palla. Cosa ho fatto? Mi sono fermato. Ci sono dei limiti che vanno rispettati sempre”. E la sua speranza è che questo messaggio possa essere di aiuto ai giovani, ma anche ai padri e alle madri di questi ultimi.