Lo tsunami trash che ha travolto il Grande Fratello Vip sembra aver tagliato le gambe ad Alfonso Signorini; nelle ultime settimane infatti il conduttore sta incassando smentite su smentite da parte di attori e vip accostati al programma. A quanto pare non è bastato l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, l’operazione pulizia del quale è forse arrivata troppo tardi con le macerie dello scorso anno ancora pesantissime. Pier Silvio, pochi giorni fa, era stato nettissimo in proposito.

“I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello”.





GF Vip 8, Ornella Muti chiude a una sua possibile partecipazione

Spiegava poi ancora: “Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”.

E succede che pare che nessuno ora voglia vedere il suo nome accostato al GF Vip. L’ultimo esempio è Ornella Muti, accostata al programma, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Adnkronos: “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘GF Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash”.

Parole davvero impossibili da equivocare. riguardo la Muti ci ha tenuto anche a precisare di aver appena concluso un film e di fare a teatro: “Lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”. Alfonso Signorini dovrà decisamente guardare altrove.