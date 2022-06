“È quello che dicono”. Lulù Selassié non può tacere. E parla di Manuel Bortuzzo (e lei)

Lulù e Manuel oggi, la principessa torna a parlare dell’ex fidanzato e spiega come sta. Tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita da settimane ma se ne parla così tanto che la rottura sembra fresca. È stato il nuotatore romano a lasciare la principessa etiope conosciuta dentro la Casa di Cinecittà a fine aprile attraverso un comunicato inviato all’Ansa e diramato sui social.

“Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia”, aveva detto Manuel Bortuzzo giorni dopo l’addio alla fidanzata. “Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”, aveva detto Manuel Bortuzzo a Verissimo. Ma come stanno Lulù e Manuel oggi?





Lulù e Manuel oggi, l’intervista di Casa Chi alla principessa

Lulù Selassié ha rilasciato una intervista a Casa Chi e a due mesi dall’addio di Manuel Bortuzzo ha raccontato come si sente oggi: “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono. E’ ovvio che un amore e un sentimento così non si possono cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, ha detto la principessa etiope, che nella casa del Grande Fratello Vip aveva fatto di tutto per conquistare Manuel Bortuzzo.

Lulù e Manuel oggi – Mentre la principessa etiope si è detta triste e ancora innamorata, Bortuzzo è convinto di aver fatto la scelta giusta e, intervistato a “Non succederà più” in onda su Radio Radio, non solo è tornato sull’ex fidanzata Lulù, ma ha voluto precisare alcuni dettagli sul gossip che lo vedrebbero vicino a Giulia Latini, ex volto di Uomini e Donne.

“Non me ne frega un ca…o. Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”, aveva detto Manuel Bortuzzo a Verissimo. Mentre Lulù (che in questi giorni ha dovuto spostare la festa del suo compleanno a causa del forfait di diversi invitati) ha parlato delle notizie che girano sul suo conto e sulle sue sorelle: “Ci facciamo tante risate perché le fonti che parlano sono persone che non sanno nulla della nostra vita, persone anche invidiose e ci facciamo tantissime risate. Forse hanno una vita un po’ vuota poverini… fatevi un cane, un gatto, almeno vi occupate il tempo. Praticate sport, mangiatevi un buon gelato per addolcirvi l’animo”.

