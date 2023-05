Luca Onestini e Ivana Mrazova, la notizia ‘bomba’. La coppia di ex fidanzati ha fatto sognare il pubblico del GF Vip 7. Dall’ingresso di Ivana nella casa più spiata d’Italia, alle lacrime di Luca nel salutarla sull’uscio della porta rossa, fino ad arrivare alle parole dette, alle promesse scambiate, al lungo abbraccio non appena ricongiunti nello studio televisivo di Alfonso Signorini: i fan hanno decisamente sognato ad occhi aperti nella speranza di vedere Luca e Ivana tornare nuovamente insieme. Ma cosa sta accadendo davvero tra di loro?

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? I fan non riescono a darsi pace, confusi anche dagli ultimi avvenimenti che avrebbero visto i due ex gieffini sempre più vicini e con il desiderio di fare brillare il loro rapporto sotto una nuova luce. Ma dietro al ravvicinamento si nasconde qualcosa di più di una semplice amicizia? I fan hanno avuto modo di seguire gli aggiornamenti trovandosi del tutto spiazzati.

Leggi anche: “Cosa hanno deciso di fare”. Luca Onestini e Ivana Mrazova, la verità arriva dal fratello di lui





Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? L’indiscrezione fa crollare ogni speranza

Sono trascorse diverse settimane da quando i due hanno deciso di dedicarsi del tempo insieme, passeggiando per le vie di Milano. Un balletto divertente davanti al duomo e anche un aperitivo: tra Luca e Ivana potrebbe nascere nuovamente del tenero. E i presupposti non sembravano mancare: “Quando lei è entrata è stata un’ emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo. È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”, sono state le parole di Luca Onestini.

Però come ogni più bella favola, anche questa è destinata a finire, o meglio, non sembra neanche essere cominciata. Infatti sul presunto ritorno di fiamma è intervenuta la rivista Chi che non solo ha messo a tacere i pettegolezzi sui due, ma ne ha sollevato uno del tutto diverso: Ivana sarebbe stata vista in compagnia di un misterioso uomo: “Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina nell’ultimo periodo è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso”.

Non resta dunque che attendere che sia uno dei due a pronunciarsi in tal senso, e ancor più Ivana, il cui cuore potrebbe essere già impegnato. D’altronde una segnalazione sopraggiunta ad Amedeo Venza e a Deianira Marzano sembrava essere stata chiara: “Ciao Amedeo, ieri Gianmarco Onestini è entrato in un reality spagnolo. E sta dicendo che suo fratello è single e libero, smentendo così il ritorno con Ivana. Tra i due non c’è nulla, inizio a pensare che abbiano recitato. E stiano giocando sul non detto“.