Luca Onestini, ritorno di fiamma con Ivana Mrazova? Il pubblico italiano ha già avuto modo di assistere a un primo riavvicinamento tra i due avvenuto proprio davanti alle telecamere del GF Vip 7. E a tal proposito l’ex gieffino, nel corso di un’intervista per casa Chi, aveva rivelato di voler procedere nel rispetto della privacy e senza forzature di alcun tipo: “Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma” sono state le parole di Luca Onestini. E la pazienza e l’attesa sembrano essere state ripagate: un video di coppia ha conquistato i fan nel giro di pochi minuti.

Luca Onestini insieme a Ivana Mrazova, il video conquista i fan. In tanti hanno sperato di apprendere la splendida notizia di un ritorno di fiamma, senza alcun dubbio agevolato dall’esperienza trascorsa davanti alle telecamere del GF Vip 7, breve per Ivana ma che ha comunque dato modo ai due di riavvicinarsi, proseguendo la frequentazione anche lontano dalla luce dei riflettori. Ma nei fan è iniziato a sorgere qualche dubbio, non vedendo alcuno scatto di coppia o momento di condivisione sui social.

Luca Onestini insieme a Ivana Mrazova, il video conquista i fan: “Sono riuscito a convincerla”

Infatti non troppo tempo fa è giunta a Deianira Marzano un messaggio di un utente in cui sottolineava: “Deia, che ne pensi di Onestini e Ivana che non si sono proprio visti? Lui aveva detto che sarebbe andato da lei appena uscito. Ma lei ieri era con gli amici e lui è ancora dai suoi genitori”. Lapidaria la risposta dell’esperta di gossip: “Tra Ivana e Onestini non c’è e non ci sarà assolutamente nulla. Peccato chi ci è cascato per l’ennesima volta“.

E invece, questa volta, Deianira sembra essersi sbagliata. Luca Onestini sembra aver convinto Ivana a trascorrere del tempo piacevole insieme, prova è stata un video che mostra i due intenti a ballare felici e spensierati davanti al Duomo di Milano: “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta”, ha ironizzato Luca in una didascalia. Ovviamente il video nel giro di poco ha ricevuto una cascata di commenti e di cuori, non ultime le parole di alcuni vipponi che hanno sempre fatto il tifo per loro. Stiamo parlando di Micol Incorvaia che ha scritto “Vi amo” e di Oriana Marzoli che ha approvato l’iniziativa con un “Bravi ragazzii”.

Ma il video del weekend trascorso in dolce compagnia è sintomatico o meno di un ritorno di fiamma tra i due? La situazione sentimentale non risulta ancora del tutto chiara, anche perché sembra che entrambi stiano prestando fede all’intenzione di agire nel rispetto della reciproca privacy. Se sono rose fioriranno, quindi non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su future passeggiate insieme e cenette romantiche a lume di candela, come sembra essere già accaduto.