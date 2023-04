Il GF Vip 7 è appena terminato e chiaramente il gossip italiano è in scia. In questi ultimi giorni si parla spesso di Luca Onestini, uscito quasi ingiustamente dal reality dopo un televoto lampo vinto da Alberto De Pisis. Ma non si parla più del programma di Alfonso Signorini, o quantomeno non solo. Luca Onestini infatti è tornato a parlare della sua presunta relazione con Ivana Mrazova. Scriviamo presunta perché nessuno per ora ha la certezza che tra i due sia scoccato di nuovo l’amore.

Anzi, per certi versi alcuni fan hanno creduto e sperato che alla fine del reality potesse succedere qualcosa tra Luca e Nikita Pelizon. Tuttavia è difficile sapere e soprattutto capire, date la parole del vippone. Riguardo proprio Nikita, l’ex di Uomini e Donne ha detto: “Non facevo il tifo per Nikita, ma ha vinto. Quindi congratulazioni. Avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento. A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene così”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Successo dopo GF Vip”

E ancora Luca Onestini: “Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione”. Sempre a Isa e Chia, il volto televisivo ha poi iniziato a parlare della sua ex Ivana Mrazova. Come abbiamo raccontato spesso, i due si sono conosciuti alcuni anni fa proprio al GF Vip. Una volta usciti hanno dichiarato al mondo il loro amore. Poi nell’agosto del 2021, in piena pandemia, i due hanno deciso di lasciarsi per motivi ancora poco chiari.

In questi ultimi mesi la Mrazova è andata a trovare il suo ex all’interno del GF Vip e dopo questi giorni insieme ora Luca ci sta ripensando seriamente alla loro storia. A Isa & Chia, Luca Onestini racconta: “Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo”.

Poi ancora: “È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”. Cosa succederà fra qualche tempo non ci è dato sapere, ma sembra che le cose siano già ben delineate nella testa del ragazzo, non credete?

