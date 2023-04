Ora che il GF Vip 7 è finito, gli occhi sono puntati tutti su Luca Onestini e Ivana Mrazova. Infatti, dopo che lei era entrata nella casa più spiata d’Italia per alcune settimane, gli ex fidanzati si erano avvicinati nuovamente in modo molto forte e si era già sognato ad occhi aperti una storia d’amore che potesse riprendere. Adesso è uscita fuori una notizia molto importante, che potrebbe chiarire definitivamente cosa stia realmente succedendo tra i due. E i fan hanno letto tutto con grande attenzione.

Ma non ci si è soffermati nelle ultime ore solo su Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma anche su Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro che hanno instaurato un bel legame al GF Vip 7. C’è stato un momento commovente: si sono visti e abbracciati con grandissimo affetto e ovviamente i fan non hanno potuto fare altro che commuoversi davanti a quelle immagini. Come scritto da Novella 2000, colei che ha trionfato al GF Vip 7 aveva ancora addosso la vestaglia di colore bianco.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, cosa succede tra i due

A reality ultimato, si sperava che Luca Onestini e Ivana Mrazova potessero essere beccati insieme ma così non è stato. Loro non hanno pubblicato nulla in comune su Instagram e nemmeno i paparazzi li hanno scoperti, quindi si presume che non ci siano stati incontri faccia a faccia. Un utente ha scritto a Deianira Marzano: “Deia, che ne pensi di Onestini e Ivana che non si sono proprio visti? Lui aveva detto che sarebbe andato da lei appena uscito. Ma lei ieri era con gli amici e lui è ancora dai suoi genitori”.

E Deianira ha risposto, spegnendo l’entusiasmo dei fan di Onestini e Ivana: “Tra Ivana e Onestini non c’è e non ci sarà assolutamente nulla. Peccato chi ci è cascato per l’ennesima volta“. Quindi, non ci sarebbero possibilità che possano tornare insieme salvo colpi di scena. Una vera e propria mazzata per gli ammiratori degli ex gieffini, che non si sarebbero proprio visti. Staremo a vedere se nelle prossime ore Luca o la Mrazova romperanno il silenzio su questa vicenda.

Luca Onestini è stato legato sentimentalmente ad Ivana Mrazova per circa quattro anni e poi nell’agosto del 2021 hanno annunciato la loro separazione. In seguito, lui è stato fidanzato con Cristina Porta, ma anche questa relazione è naufragata. E il ritorno di fiamma con Ivana non dovrebbe esserci.