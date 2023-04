Arrivano importanti aggiornamenti su Nikita Pelizon e Luca Onestini. Terminato il GF Vip 7, tutti gli ex concorrenti sono tornati alla vita di prima ma polemiche e discussioni non accennano a fermarsi. Ad esempio Mediaset avrebbe deciso quasi di voler dimenticare il reality show, evitando l’ospitata della vincitrice e degli altri vipponi a Verissimo. La modella di Trieste si è però innervosita, ammettendo che il Biscione avrebbe dovuto fare una distinzione tra chi portava realmente il trash e chi no.

Come ben ricorderete, Nikita Pelizon aveva letteralmente perso la testa per Luca Onestini durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Lui è però stato sempre abbastanza distaccato, poi si è anche riavvicinato all’ex Ivana Mrazova e la triestina è stata messa definitivamente in disparte. Eppure la ragazza sembra che non sia riuscita a dimenticarlo del tutto. Sono infatti uscite nuove indiscrezioni clamorose, rilanciate da Deianira Marzano, che stanno lasciando senza parole migliaia di fan.

Nikita Pelizon e Luca Onestini, cosa è successo negli ultimi giorni

A proposito del fatto che lei si fosse invaghita del compagno di avventura, Nikita Pelizon è stata molto onesta e ha voluto rispondere ad un fan che le aveva chiesto chiarimenti su Luca Onestini: “Per me è stato breve, intenso, devastante ed incomprensibile“. Da queste parole si evincerebbe che il loro legame sia del tutto chiuso, eppure Deianira Marzano ha saputo qualcosa di molto importante. Infatti, proprio la vincitrice del GF Vip 7 avrebbe compiuto un passo nei confronti dell’ex di Soleil Sorge.

Stando agli ultimi rumor, Nikita non è ancora stata in grado di cancellare dalla sua mente Onestini e avrebbe provato a rivolgergli la parola, chiedendo anche il numero di cellulare. Ma Luca è intransigente e avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a riappacificarsi, quindi anche un chiarimento è per lui non utile e quindi avrebbe rifiutato la pace. Staremo a vedere se la Pelizon si arrenderà definitivamente o se continuerà ad insistere, anche se l’ex gieffino non ha proprio dato segnali di distensione nei rapporti.

Nelle scorse ore Nikita ha anche fatto sapere come utilizzerà il montepremi vinto: “Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali“. Dunque resta il mistero. Chissà, magari nei prossimi mesi ne sapremo di più. Nikita Pelizon ha parlato anche d’altro.