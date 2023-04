C’è stato un quesito che si è ripetuto nel tempo, da quando il GF Vip 7 ha chiuso i battenti. Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati a comporre una coppia, dopo il riavvicinamento nella casa più spiata d’Italia? Dopo indiscrezioni e notizie di ogni genere, ecco che probabilmente è arrivata la parola fine sulla vicenda grazie ad un intervento del fratello di lui, Gianmarco. A riferire tutto è stato un utente social, che ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate ad un reality straniero.

Luca Onestini e Ivana Mrazova avrebbero ormai preso una decisione, stando a quello che è circolato in queste ore. Intanto, ciò che possiamo già dirvi è che c’è stata la reunion tra il giovane e l’ex concorrente del reality show di Canale 5, Edoardo Tavassi. I due hanno iniziato un bellissimo rapporto di amicizia nel programma e poi è proseguito anche fuori. I fan hanno sognato anche il ritorno di fiamma con la ragazza e vediamo come sarebbero andate le cose.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? Le parole di Gianmarco Onestini

Proprio alcuni giorni fa Luca Onestini e Ivana Mrazova sono usciti allo scoperto con un video, che lui ha postato e che riguardava il classico balletto sulle note del suo trend fatto proprio con l’ex gieffina. Lui aveva commentato: “Non è stato facile, ma alla fine l’ho convinta”. Quindi, questo filmato insieme aveva nuovamente fatto impazzire tutti di gioia, infatti gli ammiratori pensavano che fosse un preludio all’annuncio della relazione. Ma la verità sarebbe un’altra.

Questo quanto rivelato da una follower all’influencer Amedeo Venza: “Ciao Amedeo, ieri Gianmarco Onestini è entrato in un reality spagnolo. E sta dicendo che suo fratello è single e libero, smentendo così il ritorno con Ivana. Tra i due non c’è nulla, inizio a pensare che abbiano recitato. E stiano giocando sul non detto“. La stessa segnalazione è giunta anche a Deianira Marzano, che l’ha condivisa. Quindi, tra i due ex partner non ci sarebbe alcun segnale che andrebbe verso la ripresa della love story.

Tranne in occasione di quel balletto, Luca e Ivana non si sono mai più fatti vedere insieme da quando il GF Vip è finito. Quindi, ognuno sta conducendo la propria vita da single e non ci sarebbero i presupposti per una reunion.