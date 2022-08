Lory Del Santo si è raccontata in una intervista a cuore aperto: dalle tante esperienze amorose ai tre figli morti fino all’ultima relazione con Marco Cucolo che il pubblico ha potuto vedere all’Isola dei Famosi. Diverse tragedie l’hanno colpita, ma la showgirl 63enne ha sempre saputo rialzarsi e ha trovato in ogni occasione un motivo per andare avanti. Lory Del Santo non è mai banale quando parla anche della morte dei suoi figli.

“Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io – ha detto Lory Del Santo al Corriere della Sera -. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti. Vedo questa immagine di continuo. Vedo che, nonostante tutto, tiro fuori le dita e sopravvivo”. In questo modo la showgirl ha raccontato la perdita del figlio Conor (avuto da Eric Clapton) che aveva 5 anni.





Lory Del Santo ex famoso, era l’attore di Love me Licia

Lory del Santo ha perso altri due figli: Loren, morto suicida a 19 anni, e quello avuto dal tennista Richard Krajicek: “È nato a Milano, prematuro ma perfetto, è morto in due settimane per un’infezione”. Poi parla del suo attuale fidanzato Marco Cucolo, del quale dice: “Non sa che fare di sé, lo so, ma va bene così. Di recente, dopo l’Isola dei famosi, abbiamo fatto un check up del rapporto, gli ho detto: non sia mai che devo sentire la frase ‘per causa tua non ho fatto carriera’, tu puoi fare quello che vuoi. E lui: ma io sono felice così”.

Durante l’intervista c’è ovviamente spazio per i suoi tanti amori e per una rivelazione. Spunta anche il protagonista di Love Me Licia, il telefilm-cult degli anni ‘90. Lui, all’epoca, era un ragazzone alto 1,90 cm. Aveva solo 16 anni, ciuffo colorato indimenticabile. “Perché adesso sono a Los Angeles? Ho preso una casa per due mesi: due miei ex, molto più giovani, rimasti miei amici da una vita sono tutti e due qui, accasati. Uno l’ho conosciuto che compiva il giorno dopo 16 anni. Eravamo da Ugo Tognazzi a Fregene, lui era davvero molto bello, suo padre era attore di spaghetti western e mi faceva la corte, ma vinse il ragazzo”, racconta a Il Corriere.

nell’intervista a @CandidaMorvillo Lory Del Santo passa in rassegna i suoi flirt, da Khassogi a Clepton e Krajicek. Ma la vera rivelazione è su Pasquale Finicelli, all’epoca minorenne: “Aveva fatto una serie tv, si ricorda Love me Licia? Era quello col ciuffo colorato”. pic.twitter.com/BNm9LTIzkZ — Francesco Canino (@fraversion) August 1, 2022

Lory Del Santo prosegue: “Se era minorenne? Era alto uno e novanta, aveva fatto una serie tv, si ricorda Love me Licia? Era quello col ciuffo colorato. L’altro aveva 19 anni. Oggi, sono due begli uomini eclettici, intelligenti. Mi piace qua”. Infine l’aneddoto su Donald Trump: “Ecco lui è un uomo con cui ho perso l’occasione. Era molto divertente. Stavo arredando una casa. Chiama e gli dico che ero tutto impolverata, è arrivato, gli operai pensavano fosse mio marito, chiedevano a lui che fare e lui rispondeva. – si legge sul Corriere –. Io, nella vita, mi sono divertita. Con Trump, con George Harrison, con Dodi Al Fayed”.

