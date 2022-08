Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi Lory Del Santo è costantemente presente all’interno delle cronache di gossip, soprattutto per la storia finita e poi ricominciata con il fidanzato Marco Cucolo. Nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso gli esordi in tv e le pagine della sua vita privata, nella quale si contano diversi uomini famosi, spesso più giovani.

La showgirl Lory Del Santo ha svelato un divertente episodio che le è capitato in passato, quando Donal Trump si è finito suo marito. “Era molto divertente. Stavo arredando una casa” – spiega – “Chiama e gli dico che ero tutta impolverata. È arrivato, gli operai pensavano fosse mio marito, chiedevano a lui che fare e lui rispondeva”. Lory Del Santo confessa di essersi divertita con l’ex presidente degli Stati Uniti, anche se “ho perso l’occasione”.





Lory Del Santo morte del figlio Conor: “Questione di secondi”

Poi il passaggio sulla tragica morte del figlio Conor, frutto del suo amore con Eric Clapton, è scomparso tragicamente all’età di 5 anni cadendo dalla finestra di un grattacielo di New York. “Il destino di ognuno di noi è fatto di secondi… due secondi prima non sarebbe successa la tragedia. Chissà quante volte per soli due secondi le cose non sono avvenute e chissà quante volte sempre per due secondi io sono rimasta viva” sono state le sue struggenti parole.

La vita ha riservato tanti dispiaceri e dolori a Lory Del Santo. Sono tre i suoi figli che sono morti. Oltre a Conor ci sono il bimbo avuto dal tennista Richard Krajicek che è vissuto solo pochi giorni: “È nato a Milano… è nato prematuro ma era perfetto. Se ne è andato in sole due settimane a causa di un’infezione” ha detto la showgirl che, come in tanti ricordano, qualche anno fa ha dovuto purtroppo fare i conti con l’ennesima tragedia nella sua vita, ossia il suicidio del figlio Loren, che si è tolto la vita a 19 anni.

Anche l’infanzia di Lory Del Santo non è stata facile. Nell’intervista al Corriere della Sera ha infatti raccontato che l’unico ricordo che ha di suo padre, è legato al suo funerale, essendo morto quando lei era piccolissima: “Lo ricordo nella bara, è l’unico ricordo che ho di lui” ha dichiarato, non nascondendo “Mi chiedevo perché stesse dormendo in quel letto che non era il suo…”. E prima della fine della chiacchierata non è mancato un cenno a Marco Cucolo: “Dopo L’isola abbiamo fatto un’analisi del nostro rapporto e gli ho detto che non voglio sentirmi dire, in futuro, che non ha fatto carriera per colpa mia, perciò che si senta libero di fare ciò che vuole… mi ha risposto di essere felice così”.

