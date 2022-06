Quanto ha guadagnato Lory Del Santo all’Isola dei Famosi? È la diretta interessata che lo confessa a tutti senza troppi giri di parole. Popola sua esperienza non proprio fortunatissima in Honduras, Lory Del Santo non le manda di certo a dire. Chi segue il programma lo sa, l’ex naufraga non ha gradito alcuni comportamento in studio e in Palapa e ora è intenzionata a mettere le cose in chiaro. Come saprete la regista ha messo in pausa la storia con Marco Cucolo, ha litigato con Vladimir Luxuria e Guendalina Tavassi.

Come se non bastasse ora ha fatto rivelazioni sugli autori de L’Isola e adesso ha parlato di cachet. Insomma, un bel macello, tipico di Lory Del santo. Il tutto è successo a Un Giorno da Pecora Lory, qui la donna ha risposto alle domande sui guadagni dei concorrenti de L’Isola. “Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate”.

Lory Del Santo: età, altezza, peso e figlio morto





Quanto ha guadagnato Lory Del Santo all’Isola dei Famosi? È lei stessa a raccontarlo

“No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha. Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”. Quanto ha guadagnato Lory Del Santo all’Isola dei Famosi?

La donna si confessa in radio: “Adesso sono qui con il mio compagno. Lui non ha un posto dove stare a Milano. Non ci siamo lasciati definitivamente, abbiamo avuto una scossa grave di terremoto. Le fondamenta sono state scosse. Marco non si è comportato benissimo. Ha fatto il suo percorso e si è dimenticato che esistessi. Ha scelto il gioco al posto mio.

La più grande showgirl italiana di ogni epoca, Lory Del Santo, ora con noi a @Radio1Rai #ugdp! pic.twitter.com/zVDUYZepIa — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) June 23, 2022

Mi sono molto offesa per ciò che ha fatto. Ha giocato d’azzardo dimenticando i sentimenti. Doveva dire una frase a mio favore e invece ha detto cose dalla parte del gruppo che mi umiliava. Ha detto che ogni tanto avevano ragione loro. L’ha fatto per non essere nominato e l’ho trovato meschino. Ora siamo tornati insieme perché ha fatto delle promesse”.

“Ecco quanto guadagna”. Mara Venier, scoperto il cachet per Domenica In: la ‘Zia’ incassa bene