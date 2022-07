Hanno partecipato in coppia all’Isola dei Famosi e sembravano inseparabili. Sono insieme da tempo Lory Del Santo e Marco Cucolo. Tuttavia il reality ha creato delle crepe nel rapporto. La permanenza in Honduras è stata deleteria per i due: Lory Del Santo è stata eliminata e più volte è finita tra le critiche dei compagni d’avventura. Marco Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi fisici.

Lory Del Santo non solo ha sempre rispedito al mittente le accuse, ma ha anche attaccato il suo fidanzato Marco Cucolo dicendo che ha messo il gioco davanti a lei: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei non è falsa io la conosco’. Lui invece ha dato ragione anche a loro per non farsi nominare. Ha messo in atto una strategia. Adesso che torna in Italia andrà dai suoi. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”, ha detto la showgirl.





Lory Del Santo Marco Cucolo lasciati sui social non si vedono insieme

Al rientro in studio Marco Cucolo si è scusato per il suo comportamento e questo gesto ha spinto Lory Del Santo a perdonarlo e a concedergli un’altra possibilità. Tuttavia la coppia da tempo non si mostra insieme sui social. e i fan non nascondono la propria preoccupazione. L’ultimo post di Lory risale allo scorso 2 luglio. Si tratta di un video, girato in occasione della finalissima dell’Isola dei Famosi, in cui è insieme a Marco Cucolo: poi silenzio totale. Marco Cucolo si è mostrato a Napoli in compagnia di alcuni amici, ma nessuna foto con Lory Del Santo né video.

Lory Del Santo e Marco Cucolo trascorreranno l’estate lontani. Lei dovrebbe trovarsi negli Stati Uniti dove resterà ancora diverse settimane per poi rientrare in Italia a settembre. A svelare la partenza della showgirl per gli Stati Uniti è stata un’intervista rilasciata da Marco Cucolo a Fanpage subito dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. “La tua compagna sta per partire per l’America e tu non andrai con lei. Come vivi il fatto che non sarà con te dopo l’operazione?”, è stata la domanda posta all’ex naufrago.

“Anche se fosse stata qui, non sarebbe stata d’aiuto. Ha mille cose da fare. E poi quando c’è da curarsi, non è il suo campo. Sarebbe stata solo una presenza piacevolmente fisica, forse un sostegno dal punto di vista mentale, ma non mi avrebbe aiutato dal punto di vista pratico. Credo, comunque, che non sarà una degenza lunga. Almeno spero”, era stata la risposta di Marco Cucolo che, su Instagram, ha pubblicato anche una foto di uno dei suoi posti del cuore a Napoli e tra i tanti commenti è spuntato quello di Lory Del Santo che ha scritto: “Dear bel posto”.

