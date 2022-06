Lory Del Santo è stata una degli ultimi concorrenti ad essere eliminata dall’Isola dei Famosi. Ormai siamo sul rettilineo conclusivo: la finale del reality condotto da Ilary Blasi è lunedì 27 giugno e sono in sei a contendersi il successo. Tra loro, evidentemente, non figura Lory Del Santo che da quando è rientrata in Italia non perde occasione per criticare i comportamenti dei suoi ex compagni d’avventura.

Va detto che in Honduras in pochi erano dalla sua parte e per questo motivo la showgirl è particolarmente pungente quando parla di loro. Lory Del Santo non sta spendendo parole al miele nei confronti degli altri naufraghi. E lo ha fatto anche in occasione di una intervista che ha rilasciato ad Armando Sanchez di Novella 2000. Il giornalista le ha chiesto il motivo per cui si è più volte scontrata con Nicolas Vaporidis.





Lory Del Santo Isola dei Famosi attacca Luca Daffrè: “Viscido”

E la risposta non è tardata ad arrivare. Lory Del Santo ha spiegato che l’ha sempre mal sopportato: “Lui è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così…”. La showgirl poi ha detto di non avere neppure più voglia di spendere parole per lui: “Non lo stimo…”. Nel corso dell’intervista si è scagliata contro Estefania Bernal, Edoardo e Guendalina Tavassi: “I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato…Guendalina è stata anche scorretta…”.

Quindi Armando Sanchez le ha anche fatto presente che Luca Daffrè ha detto che senza la sua presenza in Honduras ci sarebbe molta più pace. E Lory Del Santo, con estrema schiettezza, ha subito attaccato quest’ultimo, arrivando addirittura a dire che sarebbe un viscido: “Senza di lui la mia vita è migliore…Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare…”

Lory Del Santo è un vero e proprio fiume in piena contro Luca Daffrè. Difatti la showgirl ha confessato al giornalista di Novella 2000, Armando Sanchez, che conversare con Luca Daffrè è stato davvero deprimente sotto ogni punto di vista: “Parlare con lui è patetico e deprimente…Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo…”. Infine ha colto la palla balzo per svelare un curioso retroscena sul naufrago finalista: “Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Vaporidis per essere accettato dal gruppo…”.