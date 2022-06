Lory Del Santo contro Nicolas Vaporidis. Anche dopo l’eliminazione dall‘Isola dei Famosi non accenna a placarsi lo scontro tra la showgirl e l’attore. In diverse occasioni i due si sono attaccati e criticati durante il reality. Già nella discussione tra Mecercedesz e Edoardo Lory Del Santo aveva sentenziato: “La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere.

Un uomo vero, quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare se è un vero amico, ti dà il tempo di riflettere”. Poi ci sono stati altri momenti: “Lory Del Santo e Mercedesz che sparlano di Nicolas mentre questo non c’è, che tristezza” ha scritto un utente su Twitter. E poi ancora: “Nicolas, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti do l’insufficienza” le parole di Lory.





Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis

Lory Del Santo è stata eliminata dall’Isola dei Famosi e adesso risponde alle domande dei fan su Instagram. L’ex naufraga ha spiegato quale delle due edizioni è stata la migliore per lei: “Ho affrontato quest’isola come se fosse la prima volta. Non ricordo la precedente perché quando cambiano le persone cambia tutto”. Poi ha parlato del rapporto con gli altri naufraghi, Nicolas Vaporidis compreso.

Lory Del Santo ancora contro Nicolas Vaporidis. L’ex naufraga ha parlato delle numerose critiche ricevute sull’Isola: “Devo dire non tutti, ma solo una parte. Mi hanno preso di mira perché forse hanno pensato che ero molto forte. E infatti non riuscivano a mandarmi via. […] Non vorrei che vincesse L’Isola Nicolas Vaporidis perché è stato il più becero di tutti”.

Insomma Lory Del Santo non ha affatto dimenticato le discussioni con Nicolas Vaporidis e ribadisce anche adesso il suo giudizio negativo sull’attore. Poi affronta il capitolo Marco Cucolo: con il fidanzato il saluto è stato un po’ freddino come raccontato da Alvin. “No, no, non si sono baciati. Lei gli ha detto… Fidati Ilary… È stato molto freddo. Sono qui a un metro e mezzo e respiro le cose… È stato un bacio molto freddo”. Alla domanda se ci fossero dei problemi, però, Lory ha risposto: “Sto con Marco da 9 anni e quindi certo, il nostro amore è verissimo. Ma penso che L’Isola lo abbia un po’ condizionato”.

“Io non torno indietro”. Isola, Nicolas Vaporidis rifiuta il cibo dopo la lite con Lory Del Santo