Lory Del Santo contro i naufraghi dell’Isola. La finale si avvicina e manca davvero poco per scoprire il nome di chi porterà a casa il premio. Giorni e giorni di vita ai limiti della sopravvivenza, ma lontano dal gruppo dei finalisti a sferrare la frecciatina è stata ancora un volta l’ex naufraga. Ecco le sue parole.

Lory Del Santo contro i naufraghi. Rivelazione choc su Isa e Chia portando alla luce alcuni dettagli su un rapporto spesso turbolento che ha contraddistinto la sua esperienza sull’Isola: “Ho scelto di partire perché dopo 17 anni mi ero dimenticata le sofferenze di questo programma. Però poi il dolore fisico viene dimenticato”.





Lory Del Santo, attacco ai naufraghi dell’Isola: “Persone scorrette”

Lory Del Santo poi aggiunge senza filtri: io sono una che ama la difficoltà quindi dico no, però poi cedo. Più di una volta ho pensato di non farcela ma non per lo scontro con gli altri perché sapevo di avere a che fare con persone scorrette”. (Lory Del Santo, rivelazioni pesanti sull’Isola dei Famosi).

L’attacco di Lory Del Santo non si conclude e contro i naufraghi aggiunge: “Inventavano attacchi impossibili anche da pensare. Non ho mai usato termini fuori dall’educazione però ho capito che non essendo supportata dagli opinionisti, la mia voce era inutile e mi sono concentrata nella sopravvivenza”.

E come è già emerso in diverse occasione, il riferimento alle strategie che secondo Lory Del Santo possono innescarsi in situazioni simili a quella vissuta sull’Isola: “A meno che non ti metti sotto di loro e diventi una loro pedina, cosa che io non ho fatto”.

“Chi vince l’Isola dei Famosi”. Bomba alla vigilia della finale: il nome è sicuro