Lory Del Santo contro la produzione dell’Isola dei Famosi. Accuse pesanti dall’ex naufraga tornata in Italia dopo la sconfitta al televoto e che in queste ore è tornata a criticare anche i suoi ex compagni di avventura e l’opinionista Vladimir Luxuria.

“Se io e lei chiariremo? Più che chiarire, snocciolerò ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realtà dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa”, le parole di Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria, opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi.





Ma non è finita qui perché prima di andare contro la produzione, Lory Del Santo ha avuto parole dure anche Luca Daffrè: “Lui è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così…”. La showgirl poi ha detto di non avere neppure più voglia di spendere parole per lui: “Non lo stimo…”. L’ex naufraga ha fatto parlare di sé anche dopo l’eliminazione. Prima di abbandonare l’Honduras aveva lasciato il fidanzato Marco Cucolo per poi riappacificarsi in studio la settimana dopo.

Ora è tempo di altre parole di fuoco, questa volta all’indirizzo dell’Isola dei famosi. Lory Del Santo è andata contro la produzione svelando alcuni retroscena sulle dinamiche del reality show: Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. – riporta Isa&Chia – Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè “urla, litiga e rispondi”. Ti dicono: ‘Fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone’.

Lory Del Santo contro la produzione dell’Isola dei Famosi. – “Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Non non ti dicono di inventare che uno è falso, però dire: “Tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita”, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo: ‘Ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano: ‘No, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto”.

