Isola dei Famosi, Lory del Santo contro Vladimir Luxuria. L’ex naufraga ha lasciato l’Honduras da due settimane ma continua a far parlare di sé. Prima l’addio in diretta al fidanzato Marco Cucolo, e la riappacificazione con tanto di polemiche, poi diverse sparate su alcuni suoi ex colleghi. L’ultimo della lista Luca Daffrè. “Lui è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così…”. La showgirl poi ha detto di non avere neppure più voglia di spendere parole per lui: “Non lo stimo…”.



Ma è di nuovo contro Vladimir Luxuria che usa le parole più dure. Lory lo ha fatto dalle colonne di Novella 2000. “Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere più obiettivi e non di parte”. ha spiegato.

E ancora: “Se io e lei chiariremo? Più che chiarire, snocciolerò ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realtà dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa”.



“Da lì ho capito l’antifona: inutile lottare per riemergere quando ormai ti hanno messo un blocco di cemento al collo”. Parole alle quali fanno eco quelle del chiacchieratissimo e giovane fidanzato di Lory Del Santo Marco Cucolo, che intervistato da Fanpage ha attaccato l’opinionista. “Lei ha detto che sono un burattino della mia compagna? No io decido con la mia testa sempre”.



Sarò buono, ma non scemo questo è certo. Nessuno mi plagia o mi manovra fidatevi. Queste sono delle accuse assurde che non stanno né in cielo né in terr. Prima hanno attaccato Lory e poi si sono accaniti contro di me perché siamo tornati insieme. Non comprendo davvero perché c’è questo accanimento. Che pensino quello che vogliono, ma il nostro è un amore che va avanti da 10 anni. Le critiche stanno zero davanti a questo”.

