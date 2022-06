Marco Cucolo dopo Isola dei Famosi è tornato insieme a Lory Del Santo. Per una settimana non si è parlato d’altro che della loro piccola crisi, iniziata quando si sono rivisti in hotel: lei in attesa di prendere un volo per l’Italia dopo l’eliminazione, lui appena costretto al ritiro per un problema di salute.

Arrivato nello studio dell’Isola dei Famosi, Marco Cucolo ha chiesto scusa a Lory Del Santo per i suoi atteggiamenti. E lei lo ha perdonato: “Ti voglio molto bene. L’amore può far fare passi in avanti, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due e ti perdono”.





Marco Cucolo dopo Isola dei Famosi esplode

Subito dopo la puntata Marco Cucolo ha rilasciato una lunga intervista a FanPage dove ha toccato diversi argomenti. Intanto la crisi con la fidanzata: “Ho capito cosa le aveva dato fastidio…La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è…”. A suo avviso è stata un po’ presa di mira nelle ultime due settimane e lui sarebbe dovuto intervenire.

Poi il problema di salute. Marco Cucolo dopo Isola dei Famosi ha spiegato i dettagli: “Mi hanno detto di aver trovato dei calcoli alla cistifellea. Mi hanno detto che devo operarmi urgentemente”. Ha già fissato un appuntamento con il medico e capito che da ora in avanti deve stare attento a ciò che mangia: “Sono in una situazione rischiosa, se sbaglio sto male”.

Ma quando il giornalista gli ha ricordato che in puntata Vladimir Luxuria ha accusato Lory Del Santo di trattarlo come un burattino, Marco Cucolo è esploso. Evidentemente è arrivato al limite, non ne può più di essere fatto passare per quello che non è: “Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde”.

