Lory Del Santo Marco Cucolo, finalmente l’incontro tanto atteso nello studio dell’Isola dei Famosi. Insieme da 9 anni e partiti come coppia di naufraghi per l’Honduras, sono poi stati divisi come tutti gli altri concorrenti e negli ultimi giorni di permanenza al reality di lei si è abbattuta una crisi.

E infatti la scorsa settimana Lory Del Santo ha messo in stand by la sua storia con Marco Cucolo. In diretta, in collegamento con lui ancora dall’altra parte del mondo dopo essere stato costretto al ritiro, l’attrice e regista ha accusato il fidanzato di non averla difesa “mentre un branco di lupi la stava attaccando”. Quindi gli ha detto di tornare a casa di sua madre e di pensare al suo comportamento.





Lory Del Santo Marco Cucolo, colpo di scena in diretta

Anche nei giorni successivi alla puntata Lory Del Santo sembrava decisa a non perdonare Marco Cucolo. Poi, durante la semifinale de L’Isola dei Famosi, il colpo di scena. Marco Cucolo ha fatto il suo ingresso in studio con un grosso mazzo di rose rosse e chiesto scusa alla compagna in diretta. “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita”, ha esordito.

E ancora: “A Lory voglio dire ho capito che è molto arrabbiata. Lory io so benissimo che tu sai difenderti da sola. Ho mancato di dire che in questi 9 anni tu per me sei stata fondamentale e una donna leale e sincera. Mi dispiace che questa cosa non è arrivata e che sei stata giudicata diversamente. Tu sei una persona vera e mi dispiace di non aver detto queste cose. Tu sei stata attaccata e ti chiedo scusa per non aver detto che non sei falsa. Penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere tornare con te”.

Ascoltate le sue parole, Lory Del Santo ha deciso di perdonare Marco Cucolo: “Ah sì? Ti farebbe piacere tornare insieme? Io devo dirti una cosa. Ti conosco benissimo e so che sei buono. Ti voglio molto bene. L’amore può far fare passi in avanti, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due e ti perdono. […] Lo vedo che è diventato ancora più bello. Allora diciamo la verità, prima di andare a L’Isola pensava più a mangiare che a stare con me. Adesso penso che preferirà passare il tempo con me”.

