“L’ho saputo”. Luca Daffrè, appena tornato dall’Isola subito contro Lory Del Santo, “la più falsa”

Luca Daffrè e Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi, ormai è guerra aperta. Nonostante il reality show di Ilary Blasi sia giunto alla conclusione con il trionfo di Nicolas Vaporidis, continuano gli strascichi polemici. I due ex naufraghi sono entrati definitivamente in conflitto e intravedere un chiarimento sembra al momento un’utopia. La prima ad aver aggredito verbalmente è stata Lory, che ha utilizzato parole molto dure contro il giovane. E ora quest’ultimo ha ribattuto con altrettanta forza.

Luca Daffrè e Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi, è battaglia. In particolare, la showgirl ha dichiarato nei giorni scorsi: “Senza di lui la mia vita è migliore…Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente…Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo. Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Vaporidis per essere accettato dal gruppo”.





Luca Daffrè e Lory Del Santo, dopo l'Isola dei Famosi le polemiche non sembrano destinate a cessare a breve. Nelle ultime ore l'ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island è stato contattato dal sito Fanpage, che ha raccolto in anteprima la sua risposta nei confronti dell'ex compagna di avventura nel programma Mediaset. E i termini usati dal ragazzo non sono stati propriamente pacifici, chissà se Lory controreplicherà ancora o se la discussione terminerà in questo modo.

Queste le considerazioni di Luca Daffrè a Fanpage: “Lory è la più falsa del reality. Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla. Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto. È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto”.

A proposito di Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha raccontato: “Io l’ultima settimana sono stata su Playa Sgamada e con Mercedesz durante alcune escursioni sono arrivata su un’isoletta dove c’era questa concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola. Yo soy sola’ mi ha detto, una cosa del genere. Forse era sgamada pure lei, chi lo sa. Ci siamo salutate e io volevo i cocchi, ma lei mi diceva di andare via. Io però i cocchi me li sono presi”.

