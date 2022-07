Lo aveva preannunciato e alla fine sono arrivate: le foto di Chi che provano la relazione tra Totti e Noemi Bocchi. A pubblicarli è appunto il magazine di Alfonso Signorini e non lasciano spazio ad interpretazioni in fondo. Nel numero in edicola dal 13 luglio, Chi ha pubblicato le foto che, con ogni probabilità, hanno costretto l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi a uscire allo scoperto e ad annunciare la fine del loro matrimonio.

In effetti il tempismo sembra sospetto e la decisione dei due arriva proprio nel momento Signorini manda in stampa il suo nuovo numero di Chi. Insomma, secondo i sedicenti beninformati, tra loro era finita da tempo, ma i due hanno scelto di prendere le cose con calma e cercare una serie di soluzioni alla loro vita privata ed economica, prima che il mostro del gossip li inghiottisse per interi. Il settimanale di Signorini ha spiegato, con tanto di foto, date e orari, in che modo l’ex calciatore e Noemi, 34 anni, si vedono.

Le foto di Chi che provano la relazione tra Totti e Noemi

Queste foto, con tanto di cronistoria, fanno riferimento allo scorso sabato e mostrano la donna rientrare nella palazzina in cui abita a bordo della sua Mini verso le 16. Ma attenzione, perché poco dopo, con a bordo sua figlia, va sul Lungotevere, dove ha appuntamento con un’altra madre a cui affida la bimba. A quel punto Noemi, rientrata a casa, lascia l’auto in strada, in modo tale che il parcheggio privato, un garage interno al condominio, resti libero.

In quello stesso parcheggio, alle 20.17, arriva una Smart grigia. Per gli addetti ai lavori è semplice scoprire che quell’auto è di un amico di Totti ed a bordo c’è proprio il capitano. La prova arriva alle 2,22 di notte, quando la Smart grigia esce dalla casa di Noemi e raggiunge un altro parcheggio dove c’è in sosta l’auto elettrica di Francesco.

Ed eccolo mentre scende dalla Smart, lato passeggero, proprio lui: il Re di Roma. Insomma, l’amico lo ha accompagnato da Noemi, è andato poi a prelevarlo e a tarda notte lo ha riportato alla sua vettura. Questa è la prova maestra di Signorini che di fatto inchioda Francesco Totti. In queste ore, le più calde dopo quello che è successo, Ilary ha deciso di portare i suoi figli in Africa. Riusciranno a stare un po’ fuori dai riflettori?

