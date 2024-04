“La malattia sta andando…”. Giovanni Terzi si confessa a pochi mesi dal matrimonio con Simona Ventura. L’uomo sta vivendo uno dei periodo più intensi della sua vita. Nel bene e nel male. Per chi non lo sapesse infatti, l’uomo è malato di una rara condizione. Nel 2020 infatti, durante una camminata in montagna, l’uomo si è sentito male. Dopo diverse analisi ha scoperto che era affetto da una dermatomiosite, una rara malattia autoimmune che provoca infammazioni muscolari, lesioni sulla cute e che può anche coinvolgere altri organi come i polmoni, con conseguenze sulla capacità di respirare.

Il giornalista e scrittore, nonostante questa malattia che di semplice non ha nulla, non ho mai smesso né la voglia di lottare, né quella di sorridere alla vita. Di fianco, c’è da dirlo, ha una donna eccezionale: Simona Ventura con la quale convolerà a nozze il prossimo 6 luglio. L’uomo ha voluto poi raccontare come si è accorto di essere malato, qualora possa essere d’aiuto a qualche altra persona che soffre della sua stessa rara condizione.





Giovanni Terzi in lacrime: “Soffro di una malattia incurabile”

A Nuovo Tv racconta che dopo questa famosa camminata in alta quota, non riusciva a respirare. “Dopo una lunga serie di visite è arrivata la diagnosi. All’inizio ho pianto molto, ho provato la disperazione assoluta: il 45 per cento dei miei polmoni era ormai compromesso. Al 60 avrei dovuto fare un trapianto, con tutti i rischi che comporta. Dopo un mese di grande tristezza si è fatta avanti in me la forza per superare questo trauma. Affronto il quotidiano e le cure come un gendarme…”.

Un malattia già conosciuta in famiglia, visto che ne era affetta anche la mamma: “A lei si era manifestata nel giugno del 2006 e nel luglio del 2010 è mancata. I farmaci che prendo io non erano stati ancora testati. Mia madre è morta dopo quattro anni, ma già a otto mesi dalla diagnosi non riusciva più a camminare e si nutriva con il sondino. Io peggioro, perché è una malattia irreversibile, ma molto più lentamente rispetto a prima”.

L’uomo è anche affetto da diabete, cosa che peggiora la faccenda. Ma qui si attende soltanto il matrimonio del 6 luglio: “Secondo voi chi decide tutto? Il principe consorte o la regina? Pensa a tutto Simona. Perché mai dovrei discutere su invitati e abiti? Sono sicuro che organizzerà una festa meravigliosa!”.

